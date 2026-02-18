Oruç tutarken baş ağrısı ve yorgunluk kaçınılmaz değil! Ramazan’da enerji korumanın yolu açıklandı

'ENERJİ DÜZEYİNİ KORUYAN BESLENME ÖNEMLİ'

Ramazan ayında besinlerin yalnızca miktarının değil, içeriğinin de büyük önem taşıdığını ifade eden Uzm. Dr. Demiral, "Kompleks karbonhidratlar, kaliteli proteinler (yumurta, yoğurt, peynir, kefir gibi) ve sağlıklı yağlardan oluşan bir beslenme düzeni gün boyu enerji seviyesinin korunmasına yardımcı olur. Glisemik indeksi düşük besinlerin tercih edilmesi, kan şekerinin ani yükselip düşmesini önleyerek halsizlik hissini azaltır. Ayrıca beyaz ekmek yerine tam tahıllı ürünler, yulaf, bulgur tercih edilmelidir. Bunlar kan şekerini yavaş yükseltir ve ani enerji düşüşünü önler" diye konuştu.

Uzun süreli açlık sonrası hızlı ve dengesiz beslenmenin vücudu zorladığını belirten Uzm. Dr. Demiral, bu nedenle özellikle sahur öğününün atlanmaması gerektiğini ifade etti.