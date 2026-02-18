Ramazan’da zinde kalmanın formülü: İftarda o 15 dakikalık ara neden çok önemli?

Ramazan ayında 14-15 saati bulan açlık süresinin metabolizma hızını yavaşlatabileceğini söyleyen Diyetisyen Evin Güney Tayyar, "Uzun süreli açlık sonrası artan insülin yanıtı nedeniyle vücut yağ depolamaya daha yatkın hale gelir. Bu nedenle iftarda ani ve yüksek kalorili yüklenmelerden kaçınılmalıdır" dedi.Ramazan ayında uzun süren açlık sürelerinin metabolizma üzerinde önemli etkileri olduğunu belirten Diyetisyen Evin Güney Tayyar, iftar ve sahurda doğru besin tercihleriyle hem sindirim sisteminin korunabileceğini hem de kilo kontrolünün sağlanabileceğini söyledi. Diyetisyen Tayyar, "Ramazan ayında 14-15 saati bulan açlık süresi metabolizma hızını yavaşlatabilir. Uzun süreli açlık sonrası artan insülin yanıtı nedeniyle vücut yağ depolamaya daha yatkın hale gelir. Bu nedenle iftarda ani ve yüksek kalorili yüklenmelerden kaçınılmalıdır" dedi.
İFTARDA TERCİH EDİLMESİ GEREKEN BESİNLER
İftara çorba ile başlanmasının sindirimi rahatlattığını vurgulayan Dyt. Tayyar, şu önerilerde bulundu: "İftarda; çorba ile başlanmalı, ardından tam tahıllı ürünler, sebze yemekleri ve yumurta, et, tavuk, balık gibi proteini yüksek besinler tercih edilmelidir. Yoğurt ve salata öğünü dengeleyici etki sağlar."
"UZAK DURULMASI GEREKEN GIDALAR"
Dyt. Tayyar, uzak durulması gereken besinleri şöyle paylaştı:
"Kızartmalar ve çok yağlı yiyecekler
Kremalı yemekler ve çorbalar
Beyaz undan yapılmış ürünler
Şerbetli tatlılar
Aşırı yağlı hamur işleri
Gazlı ve şekerli içecekler
Aşırı baharatlı yiyecekler
Fazla tuz içeren besinler."
Tatlı tüketiminin haftada 1 ile sınırlandırılması gerektiğini belirten Dyt. Tayyar, "Şerbetli tatlılar yerine sütlü ve hafif tatlılar tercih edilmelidir" dedi.
İFTARA NASIL BAŞLANMALI?
Uzun süren açlık sonrası hızlı ve büyük porsiyonlarla yemek yemenin hazımsızlık ve şişkinliğe yol açtığını ifade eden Tayyar, ideal sıralamayı şöyle açıkladı:
"1-2 bardak su + 1 hurma
Çorba
10-15 dakika ara
Ana yemek (proteini yüksek besin + sebze)
Yoğurt ve salata."
Tayyar, tatlı tüketiminin ise haftada 1 kez ve iftardan 1-2 saat sonra yapılması gerektiğini vurguladı.
"İftardan sonra dikkat edilmesi gerekenler"
İftardan 1-2 saat sonra ara öğün yapılabileceğini belirten Tayyar, ara öğün seçeneklerini şu şekilde sıraladı:
"Meyve + yoğurt veya süt
1 porsiyon meyve + yaklaşık 40 gram çiğ, tuzsuz kuruyemiş."
Tayyar, günlük su tüketiminin 2-2,5 litre olması ve bu miktarın iftar ile sahur arasına yayılması gerektiğinin altını çizdi.
TOK TUTAN BESİNLER
Dyt. Tayyar, tok tutan besinleri şu şekilde paylaştı:
"Yumurta
Et, tavuk, balık gibi protein kaynakları
Yoğurt, süt, peynir
Kurubaklagiller
Tam tahıllı ürünler
Ceviz, badem gibi yağlı tohumlar."
Dyt. Tayyar, "Protein ve lif içeriği yüksek besinler mide boşalma hızını yavaşlatarak kan şekerinin daha dengeli yükselmesini sağlar ve daha uzun süre tokluk hissi oluşturur" dedi.
ÖRNEK İFTAR VE SAHUR MENÜSÜ
Tayyar, sözlerine şöyle devam etti:
"Örnek iftar:
1-2 bardak su + 1 hurma
1 kepçe çorba
60-90 g et/tavuk/balık
3-4 yemek kaşığı sebze veya bakliyat
1 kase yoğurt
Zeytinyağlı salata
1 dilim tam tahıllı ekmek veya 3 kaşık bulgur
İftardan 1-2 saat sonra ara öğün:
Meyve + yoğurt/süt veya Meyve + 40 g çiğ, tuzsuz kuruyemiş
ÖRNEK SAHUR
1-2 haşlanmış yumurta veya 1 tatlı kaşığı zeytinyağında hazırlanmış omlet
Az tuzlu peynir
2 dilim tam tahıllı ekmek
2 tam ceviz veya 5 badem
Domates, salatalık, yeşillik
1 bardak süt veya 1 kase yoğurt."
Sahurun atlanmasının açlık süresini 19-20 saate çıkarabileceğini belirten Dyt. Tayyar, bunun kan şekeri düşüklüğüne yol açabileceğini ifade etti. Tayyar; sahurda ağır, tuzlu ve baharatlı yemeklerin susuzluğu artırabileceğini ve sindirim sorunlarına neden olabileceğini söyledi.
RAMAZAN'DA SAĞLIKLI BESLENMEK İÇİN GENEL ÖNERİLER
Tayyar, "Sahur mutlaka yapılmalıdır. Tek öğün beslenilmemelidir. Porsiyon kontrolü sağlanmalıdır. Yemekler yavaş ve iyi çiğnenerek tüketilmelidir. Günlük 2-2,5 litre su içilmelidir. Kızartma yerine ızgara, haşlama ve fırın tercih edilmelidir" dedi.
İftardan sonra en az 45 dakika hafif tempolu yürüyüş yapılmasının sindirimi desteklediğini ve kilo kontrolüne katkı sağladığını belirten Tayyar, Ramazan ayında dengeli öğün planlaması, yeterli sıvı alımı ve düzenli fiziksel aktivite ile metabolik dengenin korunabileceğini söyledi.
RAMAZAN'DA SIK YAPILAN BESLENME HATALARI
Dyt. Tayyar, Ramazan'da sık yapılan beslenme hatalarını şöyle sıraladı:
"İftarda hızlı ve aşırı yemek
Sahuru atlamak
Porsiyon kontrolü yapmamak
Yetersiz su tüketmek
Şerbetli tatlıları sık tüketmek
Kremalı, aşırı tuzlu ve baharatlı yemekleri tercih etmek."
Dyt. Tayyar, Ramazan ayında doğru beslenme alışkanlıklarıyla hem sağlığın korunabileceğini hem de sağlıklı kilo yönetiminin mümkün olduğunu vurguladı.