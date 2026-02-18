Ramazan’da zinde kalmanın formülü: İftarda o 15 dakikalık ara neden çok önemli?





İFTARDA TERCİH EDİLMESİ GEREKEN BESİNLER

İftara çorba ile başlanmasının sindirimi rahatlattığını vurgulayan Dyt. Tayyar, şu önerilerde bulundu: "İftarda; çorba ile başlanmalı, ardından tam tahıllı ürünler, sebze yemekleri ve yumurta, et, tavuk, balık gibi proteini yüksek besinler tercih edilmelidir. Yoğurt ve salata öğünü dengeleyici etki sağlar."

"UZAK DURULMASI GEREKEN GIDALAR"



Dyt. Tayyar, uzak durulması gereken besinleri şöyle paylaştı:



"Kızartmalar ve çok yağlı yiyecekler

Kremalı yemekler ve çorbalar

Beyaz undan yapılmış ürünler

Şerbetli tatlılar

Aşırı yağlı hamur işleri

Gazlı ve şekerli içecekler

Aşırı baharatlı yiyecekler

Fazla tuz içeren besinler."



Tatlı tüketiminin haftada 1 ile sınırlandırılması gerektiğini belirten Dyt. Tayyar, "Şerbetli tatlılar yerine sütlü ve hafif tatlılar tercih edilmelidir" dedi.



İFTARA NASIL BAŞLANMALI?

Uzun süren açlık sonrası hızlı ve büyük porsiyonlarla yemek yemenin hazımsızlık ve şişkinliğe yol açtığını ifade eden Tayyar, ideal sıralamayı şöyle açıkladı:



"1-2 bardak su + 1 hurma

Çorba

10-15 dakika ara

Ana yemek (proteini yüksek besin + sebze)

Yoğurt ve salata."

Tayyar, tatlı tüketiminin ise haftada 1 kez ve iftardan 1-2 saat sonra yapılması gerektiğini vurguladı.

"İftardan sonra dikkat edilmesi gerekenler"

İftardan 1-2 saat sonra ara öğün yapılabileceğini belirten Tayyar, ara öğün seçeneklerini şu şekilde sıraladı:

"Meyve + yoğurt veya süt

1 porsiyon meyve + yaklaşık 40 gram çiğ, tuzsuz kuruyemiş."

Tayyar, günlük su tüketiminin 2-2,5 litre olması ve bu miktarın iftar ile sahur arasına yayılması gerektiğinin altını çizdi.