Ramazan’da en çok yapılan beslenme hataları! 6 uzman tek tek açıkladı

İFTARDA ILIK BİR ÇORBA, HAFİF BİR YEMEK

Gastroenterolojı Uzmanı Prof. Dr. Esin Korkut ise ramazan ayında orucun uzun süreli açlık anlamına geldiğini belirterek, bu sürecin sağlıklı yönetilmesi gerektiğini vurguladı. İftara yemekleri azar azar yiyerek, başlanmasını söyleyen Prof. Dr. Korkut, şu önerilerde bulundu: "Ilık bir çorba ve hafif bir yemekle başlangıç yapılması sindirim sistemi açısından daha doğrudur. Ramazan döneminde kabızlık ve şişkinlik şikayetleri artabilir. Yemekler iyi çiğnenmeli ve yavaş tüketilmeli. Hızlı yemek yeme, birçok sindirim problemi başta olmak üzere farklı hastalıklara da zemin hazırlayabilir. Uzun süre tok kalabilmek için protein tüketimi ihmal edilmemeli. Sahur, mutlaka yapılmalı. Yemek yedikten hemen sonra yatmak ise mide sağlığına zarar verebilir."