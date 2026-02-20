"Ben oruç tutabilir miyim?" diyenler dikkat! Uzmanlardan hayati sağlık rehberi...

ORUCU BİR BARDAK SU, 2 HURMA İLE AÇIN

Dyt. Öztürk, iftarda hızlı yemekten kaçınılması gerektiğini söyleyerek, şu önerilerde bulundu: "Orucu bir bardak su ve 1-2 adet hurma ile açmak vücudu rahatlatır. Hurma, doğal şeker içeriği ile hızlı bir enerji kaynağı sağlarken lif ve mineral açısından da zengindir. Alternatif olarak zeytin de sağlıklı yağlar ve antioksidan içeriğiyle tercih edilebilir. Yemeğe hafif bir çorba ile başlamak, mideyi ana yemeğe hazırlamak adına kritik önem taşır. Ezogelin, tarhana veya mercimek gibi besleyici çorbalar hem sıvı ihtiyacını karşılar hem de tokluk hissi verir. Çorbadan sonra 10-15 dakikalık kısa bir ara vermek, beynin doyma sinyallerini oluşturmasına zaman tanır. Ana yemekte ise kızartmalar ve ağır hamur işleri yerine; ızgara, fırın veya haşlama usulü pişmiş et, tavuk, balık veya zeytinyağlı sebze yemekleri tercih edilmelidir. Karbonhidrat seçiminde beyaz ekmek veya pirinç pilavı gibi glisemik indeksi yüksek gıdalar yerine; bulgur pilavı, tam tahıllı ekmek veya kepekli makarna gibi kompleks karbonhidratlar tercih edilmelidir. Hızlı yemekten kaçınmak ve her lokmayı en az 20-30 kez çiğnemek sindirim enzimlerinin etkinliğini artırarak mideyi rahatlatır."

