Sağlık Bakanlığı "ramazanda sağlıklı beslenme önerileri" paylaştı!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ramazanda oruç tutanlar için beslenme alışkanlıklarının sağlıklı şekilde planlanmasının büyük önem taşıdığı belirtildi.

Gün içerisinde iki ana öğün yapılan bu dönemde yeterli ve dengeli beslenmeye özen gösterilmesinin, bağışıklık sisteminin korunması, sindirim sağlığının desteklenmesi ve enerji ihtiyacının karşılanması açısından gerekli olduğu vurgulanan açıklamada, orucun zeytin ve hurma gibi besinlerle açılması, iftarda fazla yağlı yiyecekler tüketilmemesi tavsiye edildi.

Ramazanda mümkün olduğu kadar tam buğday ekmeği tercih etmenin, sebze yemekleri ve salatalara sofrada yer vermenin önemine işaret edilen açıklamada, yemeklerin kızartmadan ziyade haşlama, ızgara ya da fırında az yağlı pişirilmesine dikkat edilmesi gerektiği kaydedildi.

İftar ve sahurda tek seferde büyük porsiyonlar yerine aralıklarla küçük porsiyonlar tercih edilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, öğünler arasında meyve, kuru meyve, süt ya da yoğurt tüketilebileceği belirtildi.