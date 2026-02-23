Ramazanda kabızlık yaşayanlara doğal çözüm! Ancak miktar çok önemli

Diyetisyen Alageyik, "Uzun süren açlık sonrası iftarı hurma ile açmak, kan şekerinin daha dengeli yükselmesine yardımcı olurken mideyi yormadan sindirimi başlatır. Ancak porsiyon kontrolü yapılmadığında hurma da fazla enerji alımına neden olabilir" diye konuştu.

'İFTARDA DENGELİ ENERJİ SAĞLIYOR'

Hurmanın iftar başlangıcında 1-2 adet tüketilmesinin uygun olduğunu dile getiren Dyt. Alageyik, "Hurma beyin ve kaslar için hızlı enerji sağlar. İftara ağır yemeklerle başlamadan önce 1-2 hurma ve suyla başlamak ani yüklenmeyi azaltır" ifadelerini kullandı.