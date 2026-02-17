HaberlerRamazan HaberleriAyet Haberleri
Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka değildir! Âhiret yurdu ise Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır. Hâlâ aklınızı başınıza almayacak mısınız? (En'âm Suresi 32. Ayet)
Giriş Tarihi: 17.02.2026 16:16
