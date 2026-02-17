Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Günün Duası Haberleri Allah'ım! Himaye ettiğin kimseler gibi beni de himaye et. Senin dost olduğun kimse asla zelil olmaz.
Giriş Tarihi: 17.02.2026 16:19

Allah’ım! Himaye ettiğin kimseler gibi beni de himaye et. Senin dost olduğun kimse asla zelil olmaz.

