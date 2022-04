Yıldırım ramazana hazır

Yıldırımlıların her türlü ihtiyacı için sosyal destek hizmetleri çerçevesinde ramazana özel geniş tutan Yıldırım Belediyesi, erzak kolisini zengin içerikli hazırladı. Dayanışma ve yardımlaşma ayı olan ramazanda ihtiyaç sahibi aileler için gıda yardımından sıcak yemeğe kadar her şeyi düşünen Yıldırım Belediyesi, her gün bin 500 kişilik sıcak yemek ile ramazan pidesi dağıtacak olan Yıldırım Belediyesi,bayram öncesi 500 çocuğa kıyafet dağıtımı gerçekleştirecek. Ayrıca ekipler tarafından 250 çölyak hastası vatandaşa da çölyak erzak kolisi ulaştırılacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan ayında hiçbir vatandaşın mağdur olmaması için çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Medeniyetimizin özü 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' sözünde saklıdır. Yıldırım Belediyesi olarak bu bilinç ve inançla tüm hizmetlerimizin merkezine insanı yerleştirerek kimsenin kendisini yalnız hissetmediği bir Yıldırım için çalışıyoruz" dedi.