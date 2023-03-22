Ramazan ayının olmazsa olmaz simgesi: Mahya sanatıyla camiler süslenmeye başlandı!

"MAHYA SANATINI DEVAM ETTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"



Yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren mahya ustası Kahraman Yıldız, "Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde mahya işleri yaparak, elektrik işleri yaparak 42 sene çalıştım ve emekli oldum 2013'te. Hala mahya sanatını devam ettirmeye çalışıyoruz. Aziz İhlas Sosyeli var ustamız, Cemil Buyrukhan var bunlarla beraber bu işi yürütmeye çalışıyoruz. Bu senenin teması da 'Ramazan ve Dayanışma'. Bununla ilgili sözler asacağız camilerimize. Ramazan boyunca her camiye beşer tane yazı asacağız. Her sene olduğu gibi bu sene de Eyüpsultan'da başlıyoruz mahya çalışmalarına. Bugün buraya "Namaz kalbin huzurudur" sözünü asacağız" şeklinde konuştu.