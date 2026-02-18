Hisarcık’ta Ramazan’ın gelişi fener alayıyla karşılandı

Hisarcık İlçe Müftülüğü tarafından Ramazan-ı Şerif'in gelişini kutlamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla organize edilen programa 4-6, 7-10 ve 11-14 yaş Kur'an kursu öğrencileri, hanımlar grubu ile Kur'an kursu öğreticileri katıldı.



Fener alayı yürüyüşü 4-6 yaş Kur'an kursundan başlayarak davullar, maniler, ilahiler ve fenerler eşliğinde ilçe sokaklarında devam etti. Yürüyüş, Merkez Çarşı Camii önünde sona erdi.



Programda Aşr-ı Şerif okunmasının ardından İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci tarafından dua yapıldı. Öğrenciler maniler okuyup salavat getirdi. Etkinlik, katılımcılara yapılan çeşitli ikramlarla sona erdi.