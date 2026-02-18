Mardin’de ’ramazan kavurması’ kazanları, iftar ve sahur için kaynadı

Ramazan ayı öncesi kentte iftar ve sahur sofraları için çarşı ve pazarlarda alışveriş hareketliliği yaşanırken, bazı aileler de kış aylarının geleneksel erzakı arasında yer alan kavurmayı ramazan için hazırlıyor. Aileler, kestikleri büyükbaş hayvan etini bir gün dinlendirdikten sonra kemiklerinden ayırıp, kuşbaşı doğrayarak meşe odunu ateşinde kazanlarda pişiriyor. Pişirme işleminin ardından kavurma, teneke ve kaplara konularak ramazan ayı boyunca tüketilmek üzere muhafaza ediliyor.

'KAVURURKEN SÜREKLİ KARIŞTIRMAK ZORUNDAYIZ'

Kızıltepe ilçesinde evlerinin avlusunda ramazan kavurması hazırlayan Serdar Toprak, "Bu sene kavurma sezonun açılması ile 2 danayı ramazan ayına özel ayırdık. Çok iyi besledik ve dün itibarıyla kestik. Etini kemiklerden ve sinir damarlarından ayırdıktan sonra kuşbaşı doğradık. Yaklaşık 4-5 saat eti kendi suyunda ve buharında piştikten sonra bu sefer eti iç yağıyla 2-3 saat kavuruyoruz. Kavururken sürekli karıştırmak zorundayız. Karıştırmasan et yanar, dibi tutar ve lezzetli olmaz. Kavurmamız kıpkırmızı oluncaya kadar devam ediyoruz. Bu zahmetli yolculuk, yaklaşık 7 saat sürüyor" dedi.

'ÖZELLİKLE SAHURDA GÜÇLÜ BİR VİTAMİN'

Kavurmanın iftar ve sahurda tüketildiğini ve neredeyse her yemeğin içine konulduğunu belirten Toprak, "Aklınıza gelen bütün yemeklerde kavurma kullanılıyor. Güveçte, kapalı lahmacun denilen sembusekte, içli köftede, sarmada iç harç olarak kullanılıyor. Sahurda da genelde üzerine birkaç yumurta kırılıp tüketiliyor. Kavurma, özellikle sahurda güçlü bir vitamindir ve insanları tok tutar. Tabii ramazan ayı mübarek bir aydır, paylaşma ayıdır. Yetim aileler var, maddi durumu düşük olan aileler var. Hayırseverlerden bu aileleri unutmamalarını rica ediyoruz. Yardımlaşma ayında bizler de ekibimizle beraber yardım etmeye hazırız. Yardımda bulunmak isteyenlere yardımcı olmak adına 1 lira talep etmeden çalışmaya hazırız" diye konuştu.