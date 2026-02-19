81 şehirde binbir Ramazan

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte tüm İslam alemi hazırlıklarını yaptı. Niyetler edildi, oruçlar tutuldu. Ramazan ruhuyla birlikte Türkiye
'nin dört bir yanında saklı kalan birbirinden ilginç gelenekler de ortaya çıktı. Asırlardır devam eden Ramazan gelenekleri şehirden şehire, yöreden yöreye farklılık gösterirken çoğu ilde hala ilk günkü heyecanıyla yaşatıldı.
İşte o geleneklerden bazıları...
BANDO GELENEĞİ
Amasya
'da, geçmişi yaklaşık 157 yıl öncesine dayanan müzikle iftar açma geleneği ile kent sakinleri belediye bandosunun çaldığı popüler parçalar eşliğinde iftar yapıp, sahura kalkıyor. Erzurum'da ilk defa oruç tutan çocuklara çeşitli hediyeler verilmesi, nişanlı kızların evlerine iftarlık yemek ve hediye götürülmesi, maddi durumu kötü olan vatandaşlara iftarlık verilmesi ve her yıl ramazan ayında 1001 hatim okuma geleneğinin sürdürülmesi dikkat çekiyor.
HACİVAT VE KARAGÖZ
Ramazan eğlencelerinin gözdesi Karagöz ve Hacivat, doğduğu şehir Bursa'da hala iftar sonrası yapılan en renkli eğlencelerden. Onlarsız bir Ramazan düşünülemez. Yine Konya'da "oruca direk vurma" geleneği hâlâ sürmekte. Çocukların akşama kadar oruç tutmaları, yaşları dolayısıyla uygun olmadığı için öğle saatlerinde bir yemek verilip, buna da 'oruca direk vurma' deniliyor.
KÜPECİK GELENEĞİ
"Küpecik", Kütahya'da hâlâ devam eden bir Ramazan geleneği. Ramazan ayı akşamlarında aynı mahallede ya da sokakta oturan ve 5-6 kişilik gruplar oluşturup kapı kapı dolaşarak evlerin zillerini çalan çocuklar, "küpecik" manisini okuyarak bahşiş isterler. Siirt
'te yaklaşık bin yıllık bir Ramazan geleneği olduğu bildirilen "Melede ateşi" yaşatılan geleneklerden. Kilis'te Ramazan ayının ilk günü, bütün evlerde keşkek yapılır. Keşkeğin yapımında kullanılan dövmenin (buğday) insanların midesinde Allah'ı zikreden tespih görevi yaptığına inanılır.