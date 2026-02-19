Asırlık gelenek yeniden saflarda

Ramazan
ayı boyunca İstanbul
'un tarihî ve sembol camilerinde Enderun usulü teravih namazı eda edilecek. İstanbul'un fethinin nişanesi olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi başta olmak üzere Fatih Camii, Yeni Camii, Sümbül Efendi Camii, Hürrem Çavuş Camii ve Muhtesip İskender Camii'nde Ramazan süresince bu kadim gelenek yaşatılacak. Eyüpsultan Camii'nde de 19 Şubat - 19 Mart 2026 tarihleri arasında Enderun usulü teravih namazı kılınacak. Büyük Çamlıca Camii ve Valide-i Cedid Camii'nde de Ramazan boyunca teravihler Enderun usulü icra edilecek. Ayrıca İstanbul'un farklı ilçelerindeki bazı camilerde de belirlenen günlerde bu özel usulle teravih namazı idrak edilecek.
ENDERUN USULÜ TERAVİH NEDİR?
Enderun usulü teravih, Osmanlı saray geleneğine dayanan ve namazın farklı makamlarla kılındığı özel bir icra biçimidir. Bu usulde teravih namazı; salavatlar, ilahiler ve zikirlerle birlikte çeşitli musiki makamları kullanılarak eda edilir. Enderun teravihinde en çok hicaz, segâh, isfahan, uşşak ve acemaşiran makamları tercih edilir. Her dört rekâtta makam değişmesi geleneği sayesinde, namaza sonradan katılan bir kişi, okunan makamdan imamın hangi rekâtta olduğunu anlayabilir. Enderun usulü, hem estetik hem de işlevsel bir ibadet geleneği olarak Ramazan gecelerine ayrı bir zarafet kazandırıyor.