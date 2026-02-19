Bir yılda iki Ramazan olur mu?

Ramazan
ayı, hicri takvimin ayın hareketlerine göre hesaplanması nedeniyle miladi takvime göre her yıl yaklaşık 10-11 gün geriye geliyor. Bu kayma, Ramazan'ın zaman içinde farklı mevsimlere denk gelmesine yol açarken, önümüzdeki yılların başlangıç tarihleri de şimdiden netleşmiş durumda. Yapılan takvim projeksiyonları ise 2030 yılı için dikkat çekici ve nadir görülen bir tabloyu ortaya koyuyor: Aynı miladi yıl içerisinde iki ayrı Ramazan yaşanacak.
2030 ÇOK KONUŞULACAK
2030 yılının 5 Ocak tarihinde başlayacak ilk Ramazan, 30 günlük oruç süresinin ardından yine aynı yıl içinde tamamlanacak. Fakat takvimler ilerlediğinde, hicri yılın daha kısa olması nedeniyle Ramazan ayı yeniden miladi takvim içinde geriye kayacak ve 26 Aralık 2030'da ikinci kez başlayacak. Bu ikinci Ramazan, 2031 yılına sarkarak sona erecek. Böylece 2030 yılı hem yılın başında hem de sonunda Ramazan'a ev sahipliği yapmış olacak.
Bu durumun temel nedeni, miladi takvimin güneş yılına (365 gün), hicri takvimin ise ay yılına (yaklaşık 354 gün) dayanmasıdır. İki takvim arasındaki yaklaşık 10-11 günlük fark, her yıl Ramazan'ın daha erken bir tarihe denk gelmesine neden olur. Bu sistematik kayma, yaklaşık 32-33 yılda bir aynı miladi yıl içinde iki Ramazan yaşanması sonucunu doğuruyor.
ÇİFTE MANEVİYAT
5 Ocak'ta başlayacak ilk Ramazan'da 30 gün oruç tutulacak. 26 Aralık'ta başlayacak ikinci Ramazan'da ise yıl sonuna kadar 5 gün oruç eda edilecek. Böylece 2030 yılı içerisinde toplam 35 gün oruç tutulmuş olacak. Benzer bir takvim çakışması daha önce 1900, 1932, 1964 ve 1997 yıllarında da yaşanmıştı. 2030, bu nadir döngünün yeniden gerçekleşeceği ve hem dini hem takvimsel açıdan uzun süre konuşulacak bir yıl olacak.