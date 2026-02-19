Dünyada ‘sabrın saati’ farklı işliyor: Kimi 18 saat kimi 11 saat

Müslümanlar için büyük manevi öneme sahip olan Ramazan ayında, oruç süreleri ülkelerin coğrafi konumlarına göre farklılık gösteriyor. Kuzey ve güney yarımküredeki farklı enlemlerde gün ışığı süreleri değiştiği için bazı ülkelerde oruç süresi oldukça uzunken, bazı yerlerde çok daha kısa olabiliyor.
EN UZUN ORUÇ ŞİLİ'DE
Ramazan'ın ilk günü Müslümanların ne kadar süre oruç tutacağını araştırdık. Ramazan ayının ilk gününün en uzun orucunun 16 saat 45 dakika ile Şili
'nin Punta Arenas kentinde tutulacağı öğrenildi.
Müslümanların, Yeni Zelanda
'nın Dunedin kentinde 15 saat 45 dakika, Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde 14 saat 20 dakika, Ekvator'da Kenya'nın Nairobi şehrinde 13 saat 26 dakika oruç tutacağı ifade edildi.
EN KISA ORUÇ NORVEÇ'İN TROMSÖ ŞEHRİNDE
Müslümanların en kısa orucunun dünyanın en güneyindeki ülkelerden biri olan Norveç'te tutulacağı ifade edildi. Ramazan ayının ilk gününde kuzeyde Norveç'in Tromsö şehrinde yaşayan Müslümanların 11 saat 33 dakika oruç tutacağı bildirildi.
İLK İMSAK IĞDIR, SON İMSAK ÇANAKKALE'DE
Ramazan ayının ilk günü olan 19 Şubat Perşembe günü ilk imsak Iğdır'da, son imsak da Çanakkale'de olacak.
Türkiye'de ilk imsak:
Iğdır'da, 05:21'de.
İlk iftar:
Iğdır'da, 17:51'de.
Son imsak:
Çanakkale'de 06:32'de.
Son iftar:
Çanakkale'de 19.01'de
EN UZUN ORUÇ HATAY'DA
Ramazan'ın ilk günü Hatay'da 12 saat 34 dakika ile en uzun orucu tutulacak. Sinop
ve Kırklareli'de ise12 saat 26 dakika ile en kısa orucu tutulacak.
İLK İMSAK IĞDIR'DA, SON İMSAK İZMİR'DE
Ramazan ayının 29. günü olan 19 Mart'ta ilk imsak Iğdır'da, son imsak da İzmir ve Çanakkale'de olacak
19 Mart 2026 Ramazan ayının son günü
İlk imsak:
Iğdır'da, 04:39'da,
İlk iftar:
Iğdır'da, 18:21'de,
Son imsak:
İzmir ve Çanakkale'de 05:49'da,
Son iftar:
Çanakkale'de 19:32'de.
EN UZUN ORUCU SİNOPLULAR TUTACAK
Ramazan'ın son günü Sinop'ta yaşayan Müslümanların 13 saat 46 dakika ile en uzun orucu tutacağı öğrenildi. Mardin, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye, Hatay, Adana, Karaman, Mersin, Antalya'da yaşayanlar ise 13 saat 38 dakika ile en kısa orucu tutacak.
ORUÇ SÜRELERİ DEĞİŞİYOR
Ramazan ayı her yıl Hicri takvime göre yaklaşık 10 gün erken başladığı için, yılın farklı dönemlerine denk geliyor. Bu nedenle kuzey yarımkürede Ramazan yaz aylarına yaklaştıkça oruç süreleri uzarken, kış aylarına denk geldiğinde kısalıyor. Güney yarımkürede ise tam tersi bir durum söz konusu oluyor.