Gazze’de ezan yeniden yükseldi: Çadır mescitler açıldı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Gazze Şeridi
'nde İsrail
'in bombardımanları sonucu yıkılan camilerin yerine, Ramazan ayında vatandaşların toplu ibadetlerini yerine getirebilmeleri amacıyla 3 farklı noktada çadır mescidi ibadete açtı. İsrail saldırılarında ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen camilerin bulunduğu alanlara kurulan çadır mescitler, eski isimleriyle yeniden ibadete açıldı. Ezanların yeniden yükselmeye başladığı mescitler, bölge halkına Ramazan öncesinde manevi bir nefes oldu. Sabra Mahallesi'ndeki Abdullah Azzam Mescidi, Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki El-Huda Mescidi ve Şeyh Radwan bölgesindeki El-İsra Mescidi ibadete açıldı. Her biri 400 metrekare alan üzerine inşa edilen çadır mescitlerin iç hacminin 320 metrekare olduğu belirtildi. Sabra Mahallesi'nde kurulan Abdullah Azzam Mescidi'nin açılışına din adamları, kanaat önderleri ve çok sayıda Gazzeli katıldı. TDV tarafından Gazze
'de insani yardım çalışmalarının yanı sıra manevi ihtiyaçların karşılanmasına yönelik desteklerin de süreceği bildirildi.