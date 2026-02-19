Üç ekranda tek manevi iklim! Ramazanın ruhu atv, VAV TV, a haber ekranlarında yaşatılıyor

Hamdolsun Ramazan ayına ulaştık. İftar, sahuru, teravihi ile Ramazan yine evlerimize sevgi, kardeşlik, rahmet ile gelecek. Bizleri sevindirecek. Ramazan içinde barındırdığı bütün kudsiyeti ile bizleri sarmalayacak. Ve adeta; ben geldim. Hem de on bir ay uzaktan geldim. Size afv, merhamet, sevgi ve barış ile geldim. Tam bir ay boyunca size misafir olacağım. İlk gün sahur ile beraber evinize yerleşeceğim. Ben misafir, siz ev sahibisiniz. Beni iyi karşılayın. Ev sahibi misafirine saygılı davranır. Onu kırmaz, ikram eder. Siz de oruçla, teravihle, iftarla, sahurla, sadakai fıtırla beni sevindirin. Sevindirin zira bir ayın sonunda bütün yaptıklarınızı deftere kaydedip ötelere göndereceğim. Yaptığınız her ibadet, iyilik, merhamet ahirette önünüze çıkacak. Siz burada bir fakire vermişseniz, Allah size en az on, yedi yüz veya daha çok ile karşılık verecek. Hadi, kollarınızı sıvayın ve Ramazan'a hazırlık yapın. Evet; ilk günle beraber manevi misafir evinize gelecek. O misafiri gönderen Yüce Allah'tır. Misafirin adı Ramazan'dır. Kutlu olsun.





KIRANI KIRMAYACAK, ÜZENİ ÜZMEYECEĞİZ



Sevgili okuyucularımız; Ramazan ayı, hiçbir ayda olmayan birçok ibret ve dersle doludur. Bu ayda oruç ile fakiri ve muhtaç olanı hatırlayacağız. İftar ile rızkı veren Yüce Yaratıcı'yı hatırlayacak, nefis terbiyemizi denetleyeceğiz. Sahur ile sabaha yakın bir saatte yatağa, sıcak uykuya elveda diyeceğiz. Zekat ile alınterimizin belli bir miktarını fakirlerle paylaşacağız. Teravih ile Rabbe secdenin zevkini tadacağız. Sadaka-i Fıtır sadakası ile daralmış kalplere bir umut olacağız. Ramazan bir fedakarlık, vefa, samimiyet ve dürüstlük imtihanıdır aynı zamanda. Sövme, hakaret, çirkin söz, hased, kıskançlık, nefret, kin, düşmanlık ve benzeri bütün çirkin özelliklerden arınacağız. Kıranı kırmayacak, üzeni üzmeyeceğiz. Sevgi ve güler yüz taşıyacağız evlerimize, trafiğimize, komşumuza, dostlarımıza, mesai arkadaşlarımıza. Şeytanın bizi teslim almasına, nefsimizin bizi kuşatmasına müsaade etmeyeceğiz. Rabbim Ramazanı mübarek eylesin. Ramazanın hakkını verelim. O giderken bizden razı olsun. Biz zaten ondan razıyız.





ÜÇ EKRANDA TEK MANEVİ İKLİM



Ramazan ayının huzurunu, bereketini ve derin manevî iklimini ekranlara taşıyan VAV TV, bu yıl da zengin ve nitelikli yayın akışıyla Ramazan ruhunu evlerinize taşıyor. Kur'an-ı Kerim tilavetlerinden iftar ve sahur programlarına, belgesellerden musiki dinletilerine kadar uzanan içerikler, Ramazan'ı sadece izlenen değil yaşanan bir zaman dilimine dönüştürüyor. VAV TV'de Ramazan, mukabeleyle başlıyor. Her gün 06.00 ve 12.00'de ekrana gelen Kur'an-ı Kerim tilavetleri, izleyicilere günün ilk saatlerinden itibaren manevi bir derinlik sunuyor.





RAMAZAN'I YAŞATAN KANAL



İftar saatine yaklaşırken, Mustafa Akgül'ün sunumuyla ekrana gelen iftar programı, alanında yetkin konukların katılımıyla Ramazan'ın hikmetini ve paylaşma ruhunu izleyiciyle buluşturuyor. Saat 17.20'de başlayan program, iftar sofralarına gönül huzuru katıyor. Gecenin en bereketli vaktinde, Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla hazırlanan sahur programı, ilim ve irfan ekseninde sohbetlerle izleyicileri sahura davet ediyor. 04.00'te başlayan program, Ramazan gecelerine anlam katıyor. VAV TV ekranlarında yayınlanan "Hz. Peygamber'in Hayatı" belgeseli, Efendimiz'in (S.A.V.) örnek yaşamını güçlü anlatım ve etkileyici görsellerle izleyiciyle buluşturuyor. Sevgi, merhamet ve fedakârlıkla örülü bu yolculuk, Ramazan'ın ruhunu derinleştiriyor.





DEĞERLİ İSİMLERLE GÖNÜLDEN SOHBETLER



VAV TV, Ramazan ayı boyunca düşünce, kültür, medeniyet, aile, psikoloji, edebiyat ve tarih alanlarında, geniş program yelpazesiyle, Türkiye'nin önde gelen isimlerini ağırlıyor. Prof. Dr. Ekrem Demirli, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Prof. Dr. Tahsin Görgün, Prof. Dr. Recep Şentürk, Prof. Dr. Bekir Karlığa, Prof. Dr. Ejder Okumuş, Dr. Mustafa Merter, Ali Rıza Temel, Prof. Dr. Kerim Buladı, Saliha Erdim, Prof. Dr. Cihan Piyadeoğlu, Prof. Dr. Hülya Terzioğlu, Prof. Dr. Osman Demir, Merve Gülcemal, Dr. Hüseyin Kayapınar, Prof. Dr. Özcan Hıdır, Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk, Prof. Dr. Turgay Anar, Prof. Dr. İsmail Güleç, Prof. Dr. Alev Erkilet, Dr. Rukiye Karaköse, Emrullah Hatipoğlu, Selim Çakıroğlu, Mustafa Akar, İbrahim Altay ve daha birçok değerli isimle yapılan sohbetler, Ramazan'a entelektüel bir derinlik kazandırıyor..





MANEVİ REHBERLİK EKRANA TAŞINIYOR



Ramazan programı denildiği anda akıllara gelen ilk isim olan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bu yıl da atv ekranında yer alacak. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar ve Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur programları Ramazan ayı boyunca izleyicisiyle buluşacak.



RAMAZAN BOYUNCA A HABER EKRANINDA



Tahir İnan'ın sunumuyla, Prof. Dr. Ekrem Demirli ve birbirinden kıymetli konuklar Mübarek Ramazan ayının manevi ikliminde evlerinize misafir oluyor. Sahur Vakti, Ramazan boyunca her gece A Haber'de olacak.