İftar saatine koşan küçük ayaklar

Ramazan’ın manevi iklimini “tekne orucu” ve hayırseverlik heyecanıyla karşılayan çocuklar, paylaştıkları dualar ve hazırladıkları yardım kolileriyle bu mübarek ayın bereketini en saf halleriyle sokağa taşıyor
Ramazan ayı, çocukların yüreklerinde bir heyecan ve coşkuyla karşılıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sokaklar iftar saatine yaklaştıkça, minik ayakların sevinçle koşuştuğu bir manzara sunuyor. Ramazan'ın gelişiyle birlikte çocukların gözlerindeki parıltı daha da belirginleşiyor. Ramazan ayı geldiğinde birçok çocuk oruç tutmak ister. Küçüklerin heveslerini kırmak istemeyen aileler, evlatlarının yarım gün yani "tekne orucu" tutmasına izin veriyor. Bu özel ay, çocuklar için sadece oruç tutmakla değil, birlikte yapılan etkinliklerle de dolu. Ramazan'ın ilk gününde, miniklerin yüreklerindeki sevinç, camilerdeki iftar sofralarında bir araya gelerek paylaştıkları dualarla daha da anlam kazanıyor. Çocuklar, büyüklerinin ellerinden tutarak iftar sofralarına oturmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Ramazan'ın ruhunu daha iyi kavramak için, çocuklar arasında yardımlaşma ve paylaşma duygusu da ön plana çıkıyor. Sokaklarda dolaşan hayırsever minikler, ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketleri ve yardım kolileri dağıtarak Ramazan'ın bereketini herkese ulaştırmaya çalışıyorlar.
YÜREKLER NEŞELENİYOR
Ramazan boyunca çocuklar, iftar sonrası yapılan geleneksel oyunlar ve eğlenceli etkinliklerle keyifli vakit geçiriyorlar. Cami avlularında düzenlenen çocuk şenlikleri, yarışmalar ve tiyatro gösterileri, minik yürekleri neşelendiriyor. Fakat Ramazan sadece eğlence ve coşkuyla değil, manevi bir arınma ve ibadetle de dolu bir ay. Çocuklar, bu özel ayda Kur'an okumak, dualar etmek ve ibadetlerini yerine getirmek için daha da gayret gösteriyorlar. Ramazan'ın son günlerine yaklaştıkça, minikler bir yandan gelecek bayramın heyecanını yaşarken, diğer yandan bu kutsal ayın bereketinden sonuna kadar faydalanmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Ramazan, çocukların gözünden bakıldığında, sadece bir oruç ayı değil, aynı zamanda birbirlerine olan sevgi ve saygılarını pekiştirdikleri, yardımlaşma ve paylaşma duygularını güçlendirdikleri anlamlı bir zaman dilimi olarak görülüyor. Minik yürekler, bu mübarek ayın huzur ve bereketiyle dolup taşarken, birlikte yaşadıkları bu güzel deneyimlerle büyüyor ve gelişiyorlar.