İlk Ramazan, ilk iftar

Hatay
'da asrın felaketiyle sarsılan, evlat acısıyla yürekleri dağlanan Bilici ailesi, hüzün ve umudu aynı çatıda harmanlayarak hayata yeniden tutunuyor. Depremin ardından kaybettikleri oğullarının acısını yeni doğan bebekleri Eymen ile dindirmeye çalışan aile, devlet eliyle inşa edilen güvenli köy evlerinde huzur dolu ilk Ramazan'larını karşılamanın heyecanını yaşıyor. TOKİ
'nin yaptığı yeni köy evine yerleşen Hataylı 4 çocuklu Bilici Ailesi, sıcak ve güvenli yuvalarında ilk Ramazan'ı geçirmenin mutluluğunu yaşıyor. Anne Deniz Bilici (40), "Evimize yaklaşık 5 ay önce taşındık ve ilk Ramazan'ı geçireceğiz. Yeni yuvamda iftar soframda misafirlerimi ağırlayacağımdan dolayı heyecanlıyım. Allah devletimden razı olsun" diyerek duygularını dile getirdi.
GENİŞ VE FERAH EV YAPMIŞLAR
Depremzede Nebi-Deniz Bilici çifti asrın felaketine Hatay'ın Ötençay Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evlerinde yakalandı. Evleri yıkılan çiftin 14 yaşındaki oğulları Hakkı Eren hayatını kaybetti. Bir süre konteynerde yaşayan Bilici ailesi aynı mahallede yapılan köy evlerinin kura çekiminde yeni yuvalarına kavuştu. Bir yandan yeni evlerine kavuşan aile diğer yanda da Eymen adını verdikleri erkek evlatlarını dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşadı. "Allah bir oğlumu aldı bir oğul bize verdi" diyen anne Deniz Bilici, "Bu ev bize çok iyi geldi. Hem yavrumuzu kucağımıza aldık hem de yeni evimize taşındık. Acımızı biraz da olsa hafifletti. 3+1 geniş ve ferah evler yapmışlar" dedi.
İLK RAMAZANIMIZ OLACAK
Anne Deniz Bilici, yeni evinde ilk Ramazan'ı karşılamanın heyecanını yaşıyor. Depremden sonra zor günler geçirdiklerini ancak sonunun mutlu bittiğini anlatan Deniz Bilici, "Şimdi bahçeli evimde çocuklarımla güzel günler geçiriyorum. Bu yıl Ramazan ayını yeni evimde karşılayacağım için tarifsiz sevinç yaşıyorum. Biz kalabalık bir aileyiz. Evim de çok geniş olduğu için iftar soframda misafirlerimi ağırlayacağım. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emiğe geçen her kese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.