Milyonlarca kişiye ulaşacaklar

Türk Kızılay
, Türkiye Diyanet Vakfı
, İHH, Sadakataşı ve Deniz Feneri Derneği; Ramazan ayında da ülkemizde ve dünyada milyonlarca ihtiyaç sahibine yardım eli uzatacak. Vakıf ve dernekler, ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla çeşitli yardım projelerini hayata geçirecek.
TÜRK KIZILAY RAMAZAN'DA 7,5 MİLYON KİŞİYE ULAŞACAK
: "Bu Ramazan'da da Bir Başına Olanların Yanı Başındayız" sloganıyla iyilik seferberliği başlatan Türk Kızılay, Türkiye'den başlayarak Filistin
başta olmak üzere farklı coğrafyalarda iftar sofraları, gıda ve bayramlık destekleriyle 7 milyon 450 bin ihtiyaç sahibine 1 milyar 779 milyon 274 bin TL yardım ulaştıracak. Ramazan'da 45 aşevi aracılığıyla günde 61 bin 718 kişiye iftarlık sıcak yemek dağıtacak Kızılay, şubeleri aracılığıyla da 570 bini aşkın kişilik iftar desteği sağlayacak.
İHH, RAMAZAN'DA 3 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE ULAŞMAYI HEDEFLİYOR:
İHH İnsani Yardım Vakfı da, "Ramazan Kardeşliğe Çağrı" sloganıyla Ramazan ayı boyunca yurt içi ve yurt dışında kapsamlı insani yardım çalışmaları yürütecek. Vakıf, bu çalışmalar kapsamında 66 ülkede 3 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor.
SADAKATAŞI 27 ÜLKEYE RAMAZAN YARDIMI ULAŞTIRACAK:
Sadakataşı Derneği de, Ramazan çalışmalarını bu yıl ''Ramazan Aydınlatır'' çağrısıyla başta Türkiye ve Gazze
'de olmak üzere 27 ülkede gerçekleştirerek yüz binlerce insana ulaşacak.
DENİZ FENERİ'NDEN 3 KITADA 30 ÜLKEDE YARDIM:
Deniz Feneri Derneği ise; Ramazan boyunca iftar sofraları, zekât, fitre, fidye, gıda paketi ve bayramlık elbise dağıtımlarıyla 1 milyonun üzerinde kişiye ulaşılması planlanıyor.
TDV'DEN 2026 RAMAZAN SEFERBERLİĞİ
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 2026 yılı Ramazan ayı yardım programını "Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin" temasıyla hayata geçiriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı
iş birliğinde yürütülecek program kapsamında, hem yurt içinde hem de yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerinin iftar sofraları kurulacak. TDV, 2026 Ramazan programı çerçevesinde yurt içindeki 1003 şubesi aracılığıyla geniş kapsamlı bir yardım organizasyonu gerçekleştirecek. Bu kapsamda 2 bin lira değerinde 93 bin 488 alışveriş yardım kartı ile 2 bin lira tutarında 21 bin 370 bayramlık kıyafet dağıtımı planlanıyor. Ankara'da ise iftar saatine doğru trafikte kalan 20 bin kişiye kumanya dağıtımı yapılacak. Rana BÜYÜKTAŞ
YERYÜZÜ DOKTORLARI'NDAN VİCDAN SEFERBERLİĞİ
Ramazan ayının bereketi bu yıl da ihtiyaç sahipleriyle buluşuyor. 25 yılı aşkın süredir sağlık temelli insani yardım faaliyetleri yürüten Yeryüzü Doktorları, "Çocuklar Açlığa Yeniliyor" ve "Hayat için Zekat" kampanyaları kapsamında 30 ülkede iftar ve gıda kolisi desteği sağlayacak. Yeryüzü Doktorları, özellikle 5 yaş altı çocuklar ile hamile ve emziren annelere yönelik tıbbi beslenme tedavileri uyguluyor.