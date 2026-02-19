Ramazan güneşi İslam aleminin üstüne doğdu

Sevginin, birliğin, kardeşliğin ve takvanın ayı olan 11 ayın Sultanı Ramazan geldi. Sayıları 2 milyara yakın olan ve Ramazan ayının doğrudan muhatabı olan İslam Alemi, bu yıl da Ramazan'ı ümmetin birliğine olan özlemle karşılıyor. İslam Alemi'nin umudu olan Türkiye, bu yıl 11 ayın sultanını türlü hazırlıklarla karşıladı. Valilikler il genelinde yayınladıkları genelgelerle cadde ve sokakları Ramazanın manevi atmosferine uygun ışıklandırmalarla aydınlatırken, selâtin camilerinin mahyaları da aynı ruha uygun olarak süslendi. 'Maarifin Kalbinde Ramazan' temalı etkinliklerle bu mübarek ayın coşkusu okullarda eğitim gören öğrencilere yansıtıldı, vatandaşlar evlerini ve iş yerlerini süslemelerle güzelleştirdi. Ülke genelinde Ramazan'ın manevi atmosferini yansıtan pek çok etkinlik de gerçekleştirilecek.
GAZZE'DE ÇOCUKLARA TEBESSÜM OLDU
Gazze
'de Ramazan ne yazık ki bir başka olmuyor. Mübarek Ramazan ayı başladığında İsrail savaş uçaklarının sesini duymaya alışan ve çaresizce bombardımanı bekleyen Gazze halkının Ramazan'ı her yıl aynı oluyor... İsrail'in saldırıları altında yaşam mücadelesi veren 2 milyonluk Gazze halkı, soğuk hava şartlarına dahi dayanamayan derme çatma çadırlarını Ramazan süslemeleriyle renklendiriyor, yaşanılabilir kılmaya çalışıyor. Özellikle çocukları sevindirmek için seferber olan Sivil Toplum Kuruluşları (STK), cadde ve sokak gibi açık alanlarda organize ettikleri etkinliklerle çocuklara boyamalar yaptırıyor, oynattıkları oyunlarla onların yüzlerini bir nebze olsun güldürmeye çalışıyor.
RAMAZAN'I FIRSAT BİLİP ZULMÜNÜ ARTIRIYOR
Ramazan'a baskı ve işgal altında giren bir diğer bölge ise Filistin
. Batı Şeria'ya yönelik yeni bir işgal hareketi başlatan zalim Netanyahu yönetimi, İslam'ın ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'da Filistinli gençlerin Ramazan dolayısıyla buluşmalarını da yasakladı. Kılınacak teravih namazlarına her sene olduğu gibi bu sene de engel olmaya niyetli olan İsrail, sahurda da Filistinli Müslümanlara rahat vermiyor. Gece baskınları ve hukuksuz tutuklamalarla herkesi baskı atlında tutmaya çalışan Tel Aviv yönetimi, Ramazan ayını Filistinlilere zulüm etmek için fırsat biliyor.
BOSNA RAMAZAN'A YEMEKLERİYLE GİRDİ
İslam Yurdu olan Balkanlar da Ramazan'a geleneklere bağlı bir şekilde girdi. Özellikle Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da iftar sofralarının vazgeçilmez lezzetleri için hazırlıklar şimdiden başladı. Boşnakların 'somun' olarak isimlendirdiği mayasız hamurdan yapılan sıcak ekmek, tarihi Başçarşı'daki restoranların iftar menülerinde yer alıyor.
SURİYE'DE ÖZGÜR RAMAZAN
Ramazan ayını özgürce kutlayan bir diğer ülke de Suriye
. 8 Aralık 2024 Devrimi ile Baas Rejimi'nin diktatörlüğünden kurtulan Suriye halkı, ülkenin gerçek sahipleri tarafından yürütülen mücadele neticesinde yıllar süren terör örgütü PKK/YPG işgalinden de kurtuldu. Çok uluslu bir yapıya sahip olan Suriye'de, Ramazan'ın 'kardeşlik' teması öne çıktı. Sahil kenti olan Tartus'ta düzenlenen 'Ramazan Bizi Birleştiriyor' adlı alışveriş festivaliyle, gıda ürünleri başta olmak üzere Ramazan ayında ihtiyaç duyulan birçok ürün, vatandaşların uygun fiyatlarla alışveriş yapabilmesi için halka sunuldu.
KUTSAL BELDELERDE HEYECAN HAD SAFHADA
Mekke
ve Medine
ise Ramazan'a hepimizden farklı giriyor. Allah'ın beyti olan Kabe-i Muazzama ve Resulullah'ın kabrinin bulunduğu Mescid-i Nebevi, zaten mübarek ve kutsal olan atmosferine bir de Ramazan-ı Şerif'i ekliyor. Kainatın merkezi olan Kabe'yi tavaf eden Müslümanlar, uğruna kainatın yaratıldığı Habib-i Kibriya'yı (s.a.s.) ziyaret etmek için gün sayıyor. "Nereye dönerseniz dönün, Allah'ın veçhi oradadır" ayeti kerimesine vasıl olan mü'minler ise, mekana ve zamana bağlı olmaksızın Rabb'lerini zikretmeye devam ediyor.