Sofralar kuruluyor yardımlar başlıyor

Ramazan ayı, İslam âlemi için bir kez daha rahmet, mağfiret ve dayanışma iklimini beraberinde getiriyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayında Müslümanlar, sahur ve iftar sofralarında bir araya gelecek. Camilerde kılınacak teravih namazları ve okunacak mukabelelerle Rabbine yönelecek. Toplumsal dayanışmanın arttığı, ihtiyaç sahiplerinin daha fazla gözetildiği bu ayda, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları da çeşitli sosyal yardım ve iftar organizasyonları düzenleyecek.Ramazan ayında, binlerce kişiyi buluşturan iftar sofraları, kültür-sanat programları, çocuk etkinlikleri ve kapsamlı sosyal desteklerle dolu dolu yaşanacak. Arnavutköy Şehir Parkı ve Hadımköy İstasyon Meydanı'nda kurulacak dev sofralarda her akşam vatandaşlar bir araya gelirken; tasavvuf müziği konserleri, söyleşiler, Kitap Sokağı ve geleneksel sanat atölyeleriyle Ramazan'ın manevi atmosferi güçlendirilecek, çocuklara özel gösteriler ve etkinlik alanındaki buz pisti akşamlara renk katacak.Ramazan ayı için sosyal yardımlar ve kültür-sanat etkinliklerini kapsayan geniş bir program hazırladı. Belediye binası Ramazan temasıyla süslenirken BKS Sahne'de söyleşiler, tasavvuf müziği dinletileri ve çeşitli atölyeler düzenlenecek. Fuaye alanında ise geleneksel Ramazan kültürünü yaşatan etkinlikler gerçekleştirilecek. Sosyal yardımlar kapsamında yaklaşık 5 bin aileye destek sağlanacak. Bin 500 yetim çocuğa bayramlık giyim kartı verilecek. Yeni açılan aşevi aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine Ramazan boyunca iftar ve sahur dahil toplam 60 bin öğün yemek ulaştırılacak.: Pendik Millet Bahçesi ve Sahil'de 5 bin kişi kapasiteli iftar çadırları kurdu. İftara yetişemeyenler için ilçenin işlek noktalarında iftariyelik dağıtım noktaları oluşturulurken, talep eden okullara da iftar programları için destek verilecek. İlçe genelinde Ramazan'a özel ışıklandırma çalışmaları yapılırken, ihtiyaç sahibi aileler için 25 bin gıda kolisi hazırlanarak dağıtıma başlanacak.Etkinliklerin merkezi Dörtyol Meydanı olurken; çocuk iftarları, gençlik ve yetim sofraları, manevi geziler, yarışmalar, konserler, sohbetler ve Enderûn usûlü teravih geleneğiyle Ramazan'ın ruhu yaşatılacak. İhtiyaç sahiplerine yönelik sıcak yemek, iftar ve gıda destekleri artırılacak; Alo İftar hattıyla evlere yemek ulaştırılacak, Askıda İftar uygulaması ve çorba dağıtımları sürdürülecek.Ramazan ayı boyunca ilçe genelinde iftar organizasyonları, sosyal yardımlar ve kültürel etkinliklerle dolu kapsamlı bir program hayata geçirecek. Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere toplam 6 noktada her akşam iftar sofraları kurulacak, mobil ikram araçlarıyla iftara yetişemeyenlere hizmet verilecek ve günlük ortalama 13 bin kişiye yemek sunulacak; ayrıca 65 yaş üstü vatandaşlara evlerinde sıcak yemek ulaştırılacak.Fatih Kütüphaneleri'nde günlük yaklaşık 2 bin kişiye iftar ve sahur verilecek.

