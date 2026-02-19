Sosyal devlet eli sofralara uzandı

Paylaşma ve dayanışma ayı Ramazan
ayında ihtiyaç sahibi aileler unutulmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
, Türkiye genelinde her il ve ilçede bulunan SYDV'ler aracılığıyla dezavantajlı gruplara ulaşıyor. Yaşlı, engelli, çocuk ve ihtiyaç sahibi haneler için 50 kalemin üzerinde sosyal yardım programı yürüten Bakanlık, desteklerini düzenli veya süreli nitelikte sürdürüyor.
HER ZAMAN VATANDAŞIN YANINDA
Dezavantajlı gruplara aile yardımları, barınma ve gıda yardımlar, engelli, yaşlı yardımları, sağlık yardımları, eğitim yardımları ve proje desteklerini sunuyor. 50'yi aşkın tematik ve kapsayıcı sosyal yardım programı ile vatandaşların doğrudan ihtiyaçlarını destekleyen Bakanlık, bu kapsamda 3294 kanun kapsamındaki hanelerin gıda anlamındaki ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla SYD Vakıfları tarafından ayni veya nakdi olarak gıda yardımları yapıyor. Gıda yardımları ile başta Ramazan ve Kurban Bayramı
olmak üzere yıl boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlar destekleniyor.
1,9 MİLYAR LİRALIK RAMAZAN DESTEĞİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
, ihtiyaç sahibi hanelerin gıda gereksinimlerinin karşılanabilmesi amacıyla bu yıl SYDV'lere toplam 1,9 milyar lira kaynak aktarıldığını açıkladı. Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma açısından özel bir dönem olduğuna işaret ederek, yardımların hızlı ve etkin şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını belirtti. Göktaş, "Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmeleri için Türkiye genelindeki SYDV'lerimiz aracılığıyla yardımlarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin gıda ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için SYDV'lere 1,9 milyar lira tutarında kaynak aktardık" dedi.