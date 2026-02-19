Üç ekranda tek manevi iklim

Ramazan ayının huzurunu, bereketini ve derin manevî iklimini ekranlara taşıyan VAV TV, bu yıl da zengin ve nitelikli yayın akışıyla Ramazan ruhunu evlerinize taşıyor. Kur'an-ı Kerim tilavetlerinden iftar ve sahur programlarına, belgesellerden musiki dinletilerine kadar uzanan içerikler, Ramazan'ı sadece izlenen değil yaşanan bir zaman dilimine dönüştürüyor. VAV TV'de Ramazan, mukabeleyle başlıyor. Her gün 06.00 ve 12.00'de ekrana gelen Kur'an-ı Kerim tilavetleri, izleyicilere günün ilk saatlerinden itibaren manevi bir derinlik sunuyor.
RAMAZAN'I YAŞATAN KANAL
İftar saatine yaklaşırken, Mustafa Akgül'ün sunumuyla ekrana gelen iftar programı, alanında yetkin konukların katılımıyla Ramazan'ın hikmetini ve paylaşma ruhunu izleyiciyle buluşturuyor. Saat 17.20'de başlayan program, iftar sofralarına gönül huzuru katıyor. Gecenin en bereketli vaktinde, Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla hazırlanan sahur programı, ilim ve irfan ekseninde sohbetlerle izleyicileri sahura davet ediyor. 04.00'te başlayan program, Ramazan gecelerine anlam katıyor. VAV TV ekranlarında yayınlanan "Hz. Peygamber'in Hayatı" belgeseli, Efendimiz'in (S.A.V.) örnek yaşamını güçlü anlatım ve etkileyici görsellerle izleyiciyle buluşturuyor. Sevgi, merhamet ve fedakârlıkla örülü bu yolculuk, Ramazan'ın ruhunu derinleştiriyor.
DEĞERLİ İSİMLERLE GÖNÜLDEN SOHBETLER
VAV TV, Ramazan ayı boyunca düşünce, kültür, medeniyet, aile, psikoloji, edebiyat ve tarih alanlarında, geniş program yelpazesiyle, Türkiye'nin önde gelen isimlerini ağırlıyor. Prof. Dr. Ekrem Demirli, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu
, Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, Prof. Dr. Erhan Afyoncu
, Prof. Dr. Tahsin Görgün, Prof. Dr. Recep Şentürk, Prof. Dr. Bekir Karlığa, Prof. Dr. Ejder Okumuş, Dr. Mustafa Merter, Ali Rıza Temel, Prof. Dr. Kerim Buladı, Saliha Erdim, Prof. Dr. Cihan Piyadeoğlu, Prof. Dr. Hülya Terzioğlu, Prof. Dr. Osman Demir, Merve Gülcemal, Dr. Hüseyin Kayapınar, Prof. Dr. Özcan Hıdır, Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk, Prof. Dr. Turgay Anar, Prof. Dr. İsmail Güleç, Prof. Dr. Alev Erkilet, Dr. Rukiye Karaköse, Emrullah Hatipoğlu, Selim Çakıroğlu, Mustafa Akar, İbrahim Altay ve daha birçok değerli isimle yapılan sohbetler, Ramazan'a entelektüel bir derinlik kazandırıyor..
MANEVİ REHBERLİK EKRANA TAŞINIYOR
Ramazan programı denildiği anda akıllara gelen ilk isim olan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bu yıl da atv ekranında yer alacak. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar ve Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur programları Ramazan ayı boyunca izleyicisiyle buluşacak.
RAMAZAN BOYUNCA A HABER EKRANINDA
Tahir İnan'ın sunumuyla, Prof. Dr. Ekrem Demirli ve birbirinden kıymetli konuklar Mübarek Ramazan ayının manevi ikliminde evlerinize misafir oluyor. Sahur Vakti, Ramazan boyunca her gece A Haber'de olacak.