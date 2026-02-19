Yeşil sahalarda iftar düdüğü

On bir ayın sultanı Ramazan'ın manevi iklimi futbol sahalarında da yansıyor. Dünyanın en değerli futbolcuları ve Süper Lig
'de forma giyen birçok oyuncu, Ramazan ayında oruç tutarak sahada mücadele etmeye devam ediyor. Avrupa ülkelerinde hakemler, akşam ezanı okunduğunda maçlara kısa süreli ara veriyor. Müslüman futbolcular, oruçlarını açtıktan sonra maça devam ediyor. Taraftarların, maçı izlerken iftarını açmaları tribünlerde renkli görüntülere sahne oluyor. Müslüman ülkelerde de Ramazan ayı dolayısıyla lig karşılaşmalarının başlama saatlerinde değişikliğe gidiliyor.
Ramazan ayında oruç tutan futbolcuların bazıları şöyle:
AVRUPA ÜLKELERİ:
Barcelona Kulübü'nün Fas asıllı yıldız futbolcusu Lamine Yamal
, Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah
, Paris Saint-Germain'in (PSG) Fransız oyuncusu Ousmane Dembele, Benfica'nın İsviçreli oyuncuları Mohammed Zeki Amdouni ve Adrian Bajrami, Milan'ın Fransız ön liberosu Youssouf Fofana
, Real Madrid'in Sierre Leone asıllı Alman defans oyuncusu Antonio Rüdiger
, Manchester United Faslı futbolcusu Noussair Mazraoui, Juventus forması giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Fiorentina takımının Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko, Monaco'nun İspanyol sol kanat oyuncusu Ansu Fati ve Real Betis'in Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat.
SUUDİ ARABİSTAN:
Al Hilal takımının Fransız futbolcusu Karim Benzema, Al-Ahli'nin Fildişi Sahili milli takımının orta saha oyuncusu Franck Kessié, Al Nassr takımının Senegalli futbolcusu Sadio Mane, Fenerbahçe'den Al Ittihad'a transfer olan Faslı santrfor Youssef En-Nesyri.
TÜRKİYE:
Fenerbahçe:
Fransız futbolcu N'Golo Kante, Kerem Aktürkoğlu, İsmail Yüksek ve Oğuz Aydın.
Galatasaray:
Ahmed Kutucu, Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan.
Beşiktaş:
Orkun Kökçü ve Salih Uçan.
Trabzonspor:
Umut Nayir ve Mustafa Eskihellaç
Kasımpaşa:
Kerem Demirbay, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun
Maç günleri için özel beslenme programları hazırlanıyor. İftara denk gelen maçlarda, futbolcular için sahada su ve hurma desteği sağlanıyor. Süper Lig'de bazı kulüpler antrenman saatlerini oruca uygun hale getiriyor. Avrupa liglerinde oruç açma molaları uygulanıyor. Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte özel bir süreçten geçiyor. Ramazan boyunca oruç tutan genç oyuncu, beslenme ve hidrasyon düzenindeki değişikliklere adapte olmaya çalışıyor. Barcelona sağlık ekibi, özel beslenme planını Lamine Yamal için uyguluyor. Gün içinde oruç tutan Yamal, iftar saatinde dengeli beslenmeye ve sıvı alımına özen gösteriyor.
İFTAR İÇİN OYUN DURDU
11 Mart 2025- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Barcelona-Benfica maçında, hakem François Letexier, oruç tutan futbolcular için oyunu iftar vaktinde durdurma kararı aldı.
26 Mart 2025- Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında Macaristan'a konuk olan A Milli Futbol Takımı'nda futbolcularımız oruçlarını açması için maçın 10. dakikasında durdu.
TFF'DEN RAMAZAN AYI DÜZENLEMESİ
TFF Ramazan ayı dolayısıyla lig karşılaşmalarının başlama saatlerinde değişikliğe gitti. Yapılan düzenlemeye göre maçlar 13.30, 16.00 ve 20.00 saatlerinde oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada; "Ramazan ayında oynanacak olan müsabakalarda maç saatleri iftar vakitleri de dikkate alındı.