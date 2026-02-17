HaberlerRamazan HaberleriHadis Haberleri
“İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir.” (Buhârî, Îmân, 39; Müslim, Müsâkât, 107.)
Giriş Tarihi: 17.02.2026 16:14
