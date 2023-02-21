Rüyada Dişlerin Dökülmesi Ne Anlama Gelir? Rüyada Dişin Düşmesi Anlamı ve Tabiri

Rüyaların hepsi merak uyandırır ama rüyada diş dökülmesi veya benzeri rüyalar rüyayı gören kişiyi ayrı bir meraklandırıp, düşündürür. Rüyada diş dökülmesi, dişin sökülmesi ne anlama gelir sorularının yanıtı rüyadaki diğer ayrıntılara göre değişiklik gösterebilir. Rüyada diş dökülmesi başka manalar taşırken rüyada dişi kendi eliyle sökmek çok başka manalar barındırır.

RÜYADA DİŞİN DÜŞMESİ

Rüyada dişin düşmesi sıkıntıların biteceğine, mevcut olan borcun ödeneceğine işaret eder. Rüyada dişin düşmesini gören rüya sahibi hastaysa şifa bulacağı rivayet edilir. Aynı zamanda rüyada dişin düşmesi rüya sahibinin sevdiği yakınına veya akrabasına zarar geleceği, bu duruma üzüleceği delalet edilir. Rüyasında dişin düştüğünü gören kimsenin yaşıtlarına göre daha uzun ömürlü olacağı, sağlıklı bir ömür yaşayacağı rivayetler arasındadır.

RÜYADA DİŞİN ELE GELMESİ

Rüyada dişin ele geldiğini gören kimsenin sıkıntılardan ve borçlardan tek seferde kurtulacağı, iş hayatında daha sağlam adımlar atmadığı takdirde tekrardan dara ve sıkıntıya düşeceği rivayet edilir. Rüyasında dişin ele geldiğini gören kimse evladından ya da akrabasından büyük yardım göreceği, bu yardım neticesinde refaha ereceği, hayırsız gibi gözüken bir işin sonucunda büyük hayır görüleceği rivayet edilir.

RÜYADA DİŞLERİN DÖKÜLMESİ

Rüyada dişlerin dökülmesi hem iyiye hem kötüye yorumlanabilir. Rüyada dişlerin dökülmesi rüya sahibinin büyük borçlar altına gireceği, savurganlık sonucu maddi anlamda başının ağrıyacağı, sorumluluğundaki insan sayısının artacağı, hanesinin kalabalıklaşacağı rivayet edilir. Rüyasında dişlerinin döküldüğünü gören kimsenin ömrünün uzun olacağı, eğer tutumlu ve sabırlı gelenek haline getirirse büyük paralar kazanıp iş hayatında çok başarılı olacağı rivayet edilir.

RÜYADA ALT DİŞLERİN DÖKÜLMESİ

Rüyada alt dişlerin dökülmesi anne tarafı akrabalara ve kadına işarettir. Rüyada alt dişlerinin dökülmesini gören rüya sahibinin anne tarafından yakınlarıyla tartışma yaşayacağı, akrabalardan vefat haberi alacağı rivayet edilir. Rüyada alt dişlerin döküldüğünü gören kimsenin işlerinin bozulacağı, sağlığının bozulacağı rivayet edilirken aynı zamanda annesinden ya da anne tarafından yardım göreceği, sevindirileceği de işaret edilir.

RÜYADA ÜST DİŞLERİN DÖKÜLMESİ

Rüyada üst dişlerin dökülmesi akrabalarından gelecek yüklü paraya ve mirasa yorumlanır. Rüyasında üst dişlerin döküldüğünü gören kimsenin babasından büyük fayda göreceği, şan ve zenginliğe kavuşacağı, bozuk giden işlerinin düzeleceği, hastaysa şifa bulacağı, ummadığı kazançlar elde edeceği, şansının ve kısmetinin bir anda açılacağı, çevresi tarafından çokça sevilip sayılacağı rivayet edilir.

RÜYADA DİŞİN KIRILMASI

Rüyada dişin kırılması ani hastalığa, problemlere ve akrabalardan gelecek kötü habere işaret eder. Rüyada dişin kırılması sevilen bir akrabanın hasta yatağına düşeceği ya da vefat edeceği rivayet edilir. Rüyada dişin kırılması rüya sahibinin zor günler geçireceği, maddi anlamda dara düşeceği, akrabalarıyla ters düşüp dargınlık yaşayacağı rivayet edilir.