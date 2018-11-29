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Rüyada karaciğer görmek ne anlama gelir?
Rüyada karaciğer görmek ne anlama gelir? Devamı

İlim, genişlik, bolluk ve mal ile tabir edilir. Yorumu da bu çerçevede yapılır. Bir kimse rüyada ciğere baksa ve onda kendini görse, ölür.
Bir kimse rüyasında ciğerini kestiğini görse, kendisi veya sevdiği bir kişi ölür.
Karaciğerin kopması: Evladınızın ölümüne,
Karaciğerin yarılması: Çocuğunuzun hastalığına,
Karaciğerini çıkarıp atmak: Evlatlarından ayrılmaya, kendi eliyle zarar ve ziyana girmeye ve toplum nazarında küçülmeye,
Karaciğer pişirmek: Evlat sahibi olmaya veya karlı bir işe girişmeye işaret eder.

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