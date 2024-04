Hiçbir doğruluğu olmayan beslenme önerileri

Maydanoz kürü, karaciğer yağlanmasına birebir... Lahana turşusu B12’yi yükseltir... Alkali suyu eksik etmeyin... C vitamini takviyesi şart... Üzgünüm ama hepsi yalan! Lütfen yanlışları yaymayın, işte doğrular

Bu hafta özellikle sosyal medyada doğru gibi yayılan safsataların peşine düşeceğiz. İnsanların birbirine 'bir bilenden' diye aktardığı yanlışları düzelteceğiz. Siz siz olun emin olmadınız şeyleri denemeyin, yaymayın. Öyleyse başlayalım...



MAYDANOZ, KARACİĞERİ TEDAVİ EDEMEZ!

Maydanoz limon kürü karaciğer yağlanmasını tedavi etmez. Boşuna uğraşmayın. Maydanozu salataya doğrayın, kahvaltıda bolca yiyin. Limonu da salataya sıkın. Bir kür yapmanıza gerek yok. Karaciğer yağlanmasını azaltan en önemli adım kilo vermektedir. İkinci en önemli adım endüstriyel glikoz ve früktoz içeren besinleri kesmektir. Üçüncü trans yağ içeren hazır besinlerden uzak durmaktır.









KIRMIZI LAHANA KÜRÜ, B 12 DÜZEYİNİ ARTTIRMAZ

Lahana turşusu gibi fermente sebzeler de B 12 düzeyini yükseltmez. Bağırsaklarımızda bakteriyel sentez ile B 12 vitaminiyle K, B 1 ve B 2 vitamini sentezi olur ama günlük ihtiyacımıza katkısı neredeyse minimumdur. Kan B 12 düzeyini ya kırmızı et, beyaz et, yumurta, süt ürünleri tüketerek arttırabilirsiniz. Ya da B 12 emilimini etkileyen etmenler belirlenip uygun doz uygun formda B 12 desteğiyle kan B 12 seviyesini arttırabilirsiniz.



ALKALİ SUYUN SAĞLIĞA FAYDASI TANIMLANMAMIŞTIR

Siz ne kadar çok alkali su içseniz de mide ve böbrekler hem vücut sıvılarını hem kanın pH sını dengeleyecek fizyolojik değişimlerle kontrol altına almayı sağlar. Mide asidi yüksek olduğu için alkali su mideye geldiğinde mide sıvısının geçici olarak alkali olmasını sağlasa da bu durum uzun sürmez. Alkali su kan Ph sını da hafifçe yükseltecek olsa da böbreklerimiz kanın pH değerini dengelemek için hızla harekete geçecektir. Alkali su reflüsü olanlar için potansiyel mide yanmasını giderse de bu da geçicidir. Anlayacağınız alkali su tam bir pazarlama harikasıdır. Tavsiyem, alkali değil normal su için.









C VİTAMİNİ KULLANMA ZORUNLULUĞU, KOCA BİR YALAN!

Meyvelerdeki C vitamini, diğer tüm vitaminler sıfırladı; bu nedenle C vitamini takviyesi kullanma zorunluluğu koca bir yalandır. Hatta daha ileri giderek herkesin düzenli omega 3 kullanması şart çünkü bugün artık besinlerde omega 3 alma şansımızın kalmadığı söylemi de koca bir yalandır. C vitaminini maydanoz, biber, kivi ve turunçgillerden günlük ihtiyacınız kadar kolayca sağlayabilirsiniz. Haftada 2 kere yağlı balık yiyerek her gün yumurta tüketerek haftalık omega 3 gereksiniminizi karşılayabilirsiniz.



GLÜTENSİZ BİR HAYAT ZOR

Dünya Çölyak Hastalığı Vakfı, doktor ve diyetisyenlerinin klinik tecrübeleri, tüm bilimsel bilgilere hakimiyeti ve yaptıkları en yeni araştırma sonuçları bize glüten konusunda Türkiye'de konuşulan doğru olmayan bilgileri bir kere daha irdelememiz gerektiğinin altını çiziyor. Çölyak hastalığı glütene karşı ince bağırsak zarına saldırı yapan genetik otoimmün bir hastalıktır ve eğer glüten kesilmez ise bu saldırının etkileri tüm vücuda yansımaktadır. Yaşam boyu sıfır glüten diyeti çölyak hastaları için şarttır. Bir de kesin teşhis yöntemi bulunmayan çölyak dışı glüten duyayalılığı bir alerji ya da otoimmün bir hastalık değildir. Uzun zaman sürse de bu durum bir hastalığa neden olmaz.









Geçici glüten kesme semptomları azaltır. Çünkü zamanla bu durum düzelebilir. Buğday alerjisinde glüten değil buğday proteinine karşı kurdeşen, kızarıklık, karın ağrısı ve burun akıntısına neden olur. Bu durumda sadece buğdayı kesmek yeterlidir. Öncelikle sağlıklı tüm bireylerin büyük çoğunluğu genetik olarak buğday, arpa, çavdar ve yulafta bulunan glüteni kolayca sindirebilme yatkınlığa sahibiz ve glüten yeme konusunda herhangi bir sorun yaşamayız. Herkes sağlıklı kalmak için glütensiz beslenme zorunda asla değildir. İşlenmiş glütensiz ürünlerin çoğu ürün içinde olan bağlayıcılar, nişasta, dolgu maddeleri, kıvam artırıcılar ve koruyucular sebebiyle farklı sindirim sorunlarına neden olabilirler. Glütensiz ürünler yüksek kalorili, yüksek yağlı ve yüksek şeker içeriğine sahiptir. Sağlıklı bir bireyin glütensiz diyet uygulaması otoimmün sistem hastalıklarından korumaz. Çölyak dışı sedef hastalığından romotoid artrite kadar birçok otoimmün sistem hastalıklarının hiçbirinde glütensiz diyet önerilmemektedir. Glutensiz diyet sadece çölyak şüphe veya tanısı olan otoimmün sistem hastalıklarında semptomların azaltılması için endikedir ama hastalığın tamamen geçmesinde değil bunu özellikle vurgulamak önemlidir.









YEDİĞİMİZ BESİNLERDEN DAHA ÇOK VİTAMİN ALMANIN KURALLARI

Besinlerde vitamin kayıplarını en aza indirecek mutfak sırları daha iyi beslenmenize yardımcı olacak. Mutfağımıza aldığımız yiyecekleri doğru saklamak, hazırlama aşamasında bazı önemli kurallara dikkat etmek ve en iyi pişirme yöntemini seçmek bolca vitamin dolu besin tüketmenizi sağlayacaktır. Mutfakta dikkat etmeniz gereken 7 kurala dikkat etmenizi tavsiye ederim.



1- İntegral yani rafine olmayan buğdaydan yapılan makarna pişirme suyunu attığınızda makarnadan B grubu vitaminlerini alamazsınız. Az suda çektirme yöntemiyle makarnayı pişirin. Kepekli, siyah, basmati veya yasemin pirinci pişirirken kavurma uygularsanız B gurubu vitaminlerini yok edersiniz.



2- Sebzeleri pişirmeye yakın doğrarsanız ve hemen bekletmeden orta ateşte ağzı kapalı pişirirseniz birçok vitamin kaybını önlersiniz. Pişirilen sebzeleri tekrar ısıtmak hem yağda eriyen hem suda eriyen vitaminlerin kaybına neden olur. Pişirip dolaba koyup tekrar pişirmek vitamin kaybını arttırır. Havuç eklenmiş salatalara yeneceği zaman limon eklenmelidir. Sebzeler gölgede hava akımı olmayan serin ortamlarda saklanırsa beklemeyle vitamin kaybı önlenir. Salataları yiyeceğiniz zaman hazırlamak ve hemen yemek vitamin kaybını engeller.









3- Meyveyi soyduktan sonra bekletmeyin hava ile temas süresini arttırmayın direk yiyin. Böylece meyveden bol vitamin alırsınız.



4- Baklagilleri soğuk suda ıslatın, soğuk suda bekletilen baklagillerde vitamin kaybı olmaz. Baklagillerin haşlama suyu atılırsa vitaminlerini de atmış olursunuz.



5- Haşlama etin suyu dökülmemeli, ızgara yaparken damlayan etin suyu atılmamalıdır. Etteki B 12 vitamini kaybediyorsunuz demektir. Etlerin vitamin kaybını önlemek için etin iç sıcaklığı 70 derece olacak şekilde pişirilmelidir.



6- Sütleri açık cam şişede gün ışığında bekletmek B 2 vitamini kaybına neden olur. Koyu renkli cam şişede gün ışığı olmayan serin yerde saklayın. Yoğurdun yeşilimsi suyu bolca vitamin içerir özellikle B 2 vitamini bu sebeple yoğurdun yeşil suyunu asal atmayın.



7- Vitamin kayıplarını azaltmak için en iyi pişirme tenceresi paslanmaz çelik olmalıdır. Bakır ve demir kaplarda pişirilen yemeklerde C vitamini kaybını sağlar. Pişirme ile zamanla bakır ve demir yemeğe geçer toksik etki yaratır.



AMERİKAN GIDA VE İLAÇ BİRİMİ YOĞURDU ONAYLADI

Yoğurt bizim ve Kafkasların hatta şu an tüm dünyada yenilmeye de başlayan geleneksel besinimiz. Bolca laktik asit bakterileri, B 12 vitamini, kemiğe geçebilen kalsiyum ve B 2 vitamininden zengin yoğurt kemik ve diş sağlığının temel besini. Ayrıca kolon kanserinden koruyan, çocuklarda büyüme ve gelişmeyi destekleyen sağlıklı amino asit profili sebebiyle müthiş bir protein de kaynağı. Son yıllarda yapılan birçok araştırmada yoğurt yiyerek tip 2 diyabet riskinizi azaltabileceğimiz belirtiliyordu. Mart 2024'de Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç dairesi yoğurt tüketimi ve tip 2 diyabet riskinin azaltılmasıyla ilgili nitelikli bir sağlık beyanını onayladı.