Hemoroid çeşitleri ve tedavisi

Hemoroid, anüste, yani makatta kanama ve meme oluşumu ile kendini belli eden bir hastalıktır. Başlangıç aşamasında sadece kanama ile belirti verir. İleri dönemlerde anüsten dışarı çıkan, kırmızı renkli, yumuşak doku sarkıntıları oluşur.

Hemoroid çeşitleri nelerdir?



Hemoroidler içte ve dışta olabilir. Makattan sarkanlar (dış hemoroid), makattan sarkmayanlar (iç hemoroid) ve elle makattan içeri itilebilen hemoroit türleri vardır.



Dış hemoroid, anüsün çevresinde gelişir ve ince bir deri ile kaplıdır. Eğer bu damarların içinde bir kan pıhtısı oluşursa oldukça ağrılı olur. Hasta, makadının hemen yanında eline sert ve ağrılı şişliğin (memelerin) geldiğini söyler. Yırtıldıkları zaman kanama şikayetine neden olur.



İç hemoroid, anüsün içinde gelişir. Ağrısız kanama en önemli belirtisidir. Bazen iç hemoroidler dışkılama sırasında anüsten (makattan) dışarı çıkarlar ve hasta eline bir şişlik geldiğinden şikayet eder. Buna ek olarak dışkılama sırasında dışarı çıkan ve içeri girmeyen iç hemoroidler ağrıya neden olabilir.

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Hemoroid Tedavi Çeşitleri veya Seçenekleri :

Hemoroid tedavisinde, hastanın hastalığının düzeyine, şikayetinin şiddetine, tedaviden beklentisine ve diğer sosyal durumlarına (iş gücü kaybı,canının tatlı olup acı çekmek istememesi,narkozdan ve ameliyattan korkması gibi) bakılarak en uygun tedavi seçeneği kullanılmalıdır.



Doğal Hemoroid Tedavi Yöntemleri : Sülük tedavisi,sıcak uygulama(sıcak tuğlaya oturma, sıcak inek pisliğine oturma, sıcak su oturma banyosu)

Şifalı Bitkilerle Hemoroid Tedavisi : Patlıcan sapı, acıbadem ezmesi, civan perçemi, süs biberi.



Hemoroid Ameliyatları : Klasik cerrahi (memelerin ameliyatla kesilerek çıkarılması), longo (zımba benzeri alet yardımıyla kalın bağırsağın son kısmının kesilerek çıkarılması), THD (basura gelen atar damarın bağlanması), lazer, koter, plazma kinetik (memelerin ısı enerjisiyle yakılarak kesilip çıkarılması).



Ameliyatsız Hemoroid Tedavisi : Lastik bantla memeleri boğma, İRC, skleroterapi.