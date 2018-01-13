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nın en büyük sebebi kilo alımı!

nın en büyük sebebinin kilo alımı olduğunu ifade eden Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Esin Ünlü, her geçen gün Türkiye’deki insanların da bu sıkıntıyla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Giriş Tarihi: 13.1.2018 12:42 Güncelleme Tarihi: 13.1.2018 14:06
Karaciğer yağlanmasının en büyük sebebi kilo alımı!

Amerika ve bazı batı toplumlarında kilolu insanların oranı yüzde 35 ve 40'lara ulaştığını ifade eden uzmanlar, kilo artışı oldukça vücudun her yerinde olduğu gibi karaciğerde de yağlanmanın meydana geldiğini söyledi. Yağın birikmesiyle vücudun belli yerleri kalınlaştığı gibi karaciğerin de büyümekte olduğunu belirten Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Esin Ünlü, "Yağlı karaciğer sıkıntısı şuanda toplumumuzda artış gösteren bir durum. Karaciğerde de normalde bir miktar yağdan fazla bulunması sıkıntının olduğunu ortaya koymaktadır. Bunun teşhisi de genellikle ultrasonla veya karaciğerden parça alıp incelemekle konulmaktadır.

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Karaciğer yağlanmasının en büyük sebebi kilo alımı!
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