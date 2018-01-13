Şimdi şekerle savaş zamanı

İsviçre
'nin Neuchâtel kantonu, şekerli gıdalara ek vergi getirilmesini ön gören yasayı 15 Ocak'ta oylamaya sunacak. Tasarının tartışıldığı toplantıda sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin tamamı hazır bulundu. Kabul edilmesine kesin gözüyle bakılan yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, piyasadaki şekerli gıdalara ekstra vergi uygulanacak. Sağ ve sol grupların da desteklediği vergi kararında, ülkedeki şeker hastalığının ve obezitenin her geçen yıl artması, ülke nüfusunun yüzde 41'inin kilolu olması etkili oldu. Erkeklerdeki obezite oranı 1992-2012 arasında yüzde 38.6'dan yüzde 50.5 e yükselirken kadınlarda ise bu oran yüzde 21'den yüzde 32'ye yükseldi.
ŞEKERSİZ GIDA FONU
Şekerli ürünlere getirilen vergilerden elde edilecek gelir, şeker tüketiminin neden olduğu obezite gibi hastalıkların önlenmesi için Konfederasyon tarafından yönetilen bir fona aktarılacak.
MİLAT 1 NİSAN 2018!
Güney Afrika
ise, diyabet başta olmak üzere hak sağlığını tehlikeye atan ve pek çok hastalığa neden olan şekerli ürünlere vergi getiren ilk ülke oldu. 5 Aralık 2017 yılında şekerli ürünlerin vergilendirilmesine yönelik karar Güney Afrika Meclisi tarafından kabul edildi. Şeker endüstrisinin yoğun baskısına maruz kalan ülke, 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren şekerli ürünlerden vergi alınması kararını yürürlüğe koyacak. Bu tarihten itibaren kola gibi şeker oranı çok yüksek içeceklere yüzde 11 oranında zam yapılacak. Son 50 yılda gazlı içecek tüketiminin arttığı ülkede, 254 kola benzeri şekerli içecek tüketiliyor. Johannesburg'daki Witwatersrand Üniversitesinden Shane Norris, "Bu vergi, insanlarda sorunun ciddiyeti hakkında farkındalık yaratacaktır" diyerek vergi kararının doğru bir adım olduğunu belirtti. Kalkınma Enstitüsü'ne göre, gelişmekte olan ülkelerde aşırı kilolu ve obez insanların oranı 1980 yıllarında 250 milyon iken bu oran son yıllarda bir milyara yükselmiş durumda.