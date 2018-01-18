Haberler Sağlık Haberleri Zatürrede 4 önemli işaret!

Zatürrede 4 önemli işaret! Özellikle kış aylarında artış gösteren ve enfeksiyona bağlı ölümlerde başı çeken zatürre, dünyada her yıl 4 buçuk milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden oluyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Zekai Tarım, ölüm nedenleri arasında altıncı sırada yer alan zatürrenin, çoğu zaman griple karıştırılarak tedavisinde geç kalınmasının ciddi sorunlara hatta hayati risklere neden olabildiğini vurguluyor. Peki zatürreyi gripten ayıran en temel göstergeler neler?

Giriş Tarihi: 18.1.2018 13:12 Güncelleme Tarihi: 18.1.2018 13:50