Akciğer kanserinin 10 belirtisi

Hem Türkiye'de hem de dünyada hızla yaygınlaşan akciğer kanseri, erkeklerde görülen kanser türleri arasında ilk sırada yer alıyor. Kadınlardaki görülme sıklığında da giderek artış yaşanıyor. Türkiye'de her yıl 50 bin kişi akciğer kanseri tanısı alıyor. Akciğer kanserinin başlıca nedeninin sigara tüketimi olduğunu söyleyen Onkoloji Bilim Dalı Başkanı veTıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Er, tanı konulan kişilerin yüzde 75'e yakınının ancak ileri safha olarak bilinen 3. ve 4. evrede saptanabildiğini ifade ediyor. Bu duruma akciğer kanserinin sinsi ilerlemesi ve belirtilerinin pek çok hastalığın belirtilerine benzer olması neden oluyor.