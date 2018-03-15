Mevsim geçişinde hasta olmamak için 8 öneri!

Güneşin yüzünü bir gösterip bir kaybolduğu mevsim geçişleri, başta grip ve nezle olmak üzere birçok hastalığı da beraberinde getiriyor. Bu dönemde sağlığımızı korumanın yolu ise bağışıklık sistemimizi güçlendirmekten geçiyor. Üstelik yalnızca günlük yaşam ve beslenme rutinimizde küçük değişiklikler yaparak güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak mümkün.

Sağlıklı Yaşam Uzmanı Diyetisyen Canan Aksoy, bağışıklık sistemini güçlendirip mevsim geçişlerini sağlıklı bir şekilde atlatabilmek için önerilerde bulundu.



1-Günde 6 - 7 kez idrara çıkacak kadar su için. Böbreklerinizin iyi çalışıp çalışmadığını ve vücudunuz için yeterli su alımını bu şekilde kontrol edebilirsiniz.

2-Düzenli ve kaliteli uyuyun. Büyüme hormonu gece 22.00 - 02.00 saatleri arasında ve karanlık bir ortamda uyuyorsanız salgılanır. Bu saatlerin önemli bir kısmından yararlanmaya çalışın. Uyuduğunuz ortamda televizyon ve bilgisayar ışığı olmamasına dikkat edin. Uyumakta zorlanıyorsanız, yatmadan önce melisa, rezene, papatya gibi sakinleştirici etkisi olan bitki çayları için.

3-Günde 30 dakika açık havada yürüyün. Düzenli egzersiz, bağışıklık sisteminizin güçlenmesine yardımcı olur.

4-Açık havada yürümek, D vitamini almanıza da yardımcı olur. Üstelik D vitamini düzeyinizin iyi olması, bağışıklık sisteminizin güçlenmesine katkı sağlar.

5-Sabah, öğle ve akşam yemeklerinize mutlaka mevsim yeşillikleri eşlik etsin. Bunlar, antioksidan, posa ve vitamin alımınızı artırır.

6-Günde en az iki porsiyon mevsim meyvesi tüketin. C vitamini gibi bağışıklık sisteminin en büyük destekçisini ve antioksidanları meyvelerden alabilirsiniz.

7-Kaliteli protein kaynaklarına öncelik verin. Kahvaltınızda yumurta, diğer ana öğünlerinizde et, tavuk veya balık yemeye özen gösterin. Esansiyel aminoasitler, güçlü bağışıklık sistemi için önemlidir.

8-Her gün bir avuç kadar yağlı tohum, fındık, fıstık, ceviz, badem tüketmek, magnezyum, çinko gibi bağışıklık sistemine yardımcı olan mineralleri almanızı sağlar.