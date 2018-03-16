Kehribar kolyelerin bebekler üzerindeki etkisi

KEHRİBAR NEDEN GÜVENLİDİR ?

Hem yetişkinlerin hem de çocukların kullandığı pek çok mücevher/takı/aksesuar hammaddesi içerisinde kurşun ve kadmiyum gibi kimyasallar vardır ve bu kimyasallar en büyük duyu organımız deri sayesinde kan dolaşımımıza hızlıca geçer bu durum bebeklerin derilerinin biz yetişkinlere oranla derilerinin yedi kat daha ince olduğu düşünülünce, henüz gelişmekte olan bedenleri için tehlikeli olabilir.Kehribar; bir taş değildir. Kozalaklı ağaçların doğal reçinesinin fosilleşmiş halidir. Kehribar, içerdiği suksinik asit/amber asiti içerdiği %100 doğal antibiyotik sebebiyle 2.yy dan beri 'şifa' amaçlı kullanılmakta olup, Türk Bilim Adamı İbn-i Sina tarafından pek çok hastalığa çare olarak kullanıldığı bu özelliğinden dolayı özellikle 'bağışıklığı güçlendirme' amaçlı yeni doğan bebekler için, kimi anneler tarafından tercih edildiği belirtilmektedir.