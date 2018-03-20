Erken doğum belirtileri ve nedenleri nelerdir?

Genel olarak 40 haftalık bir zaman diliminin ardından doğum eylemi sonuçlanır. Bu sürenin 36 haftadan daha erken olması halinde erken doğum olur. Erken doğum riski ile birçok kişi karşı karşıya kalabilir. Bu nedenle gebe kadınlar, erken doğum sebepleri ve nedenleri hakkında doğum öncesinde sürekli bilgiler araştırır ve bu durumu yaşamak istemez. Araştırmalarımıza göre erken doğum riskini arttıran bazı unsurları bu haberimiz altında okuyucularımız için derledik.

ERKEN DOĞUM BELİRTİLERİ NELERDİR?

Yapılan araştırmalar ve aldığımız bilgiler doğrultusunda hamileliklerin yaklaşık %10'u erken doğum ile sonuçlanıyor. Bu durumun başlıca en önemli belirtileri;

Kasık kemiği üstünde kramp,

İshal veya bağırsak krampı,

Vajinal akıntı artışı, kan

Sırt veya belde ağrı

Erken doğumun başlaması halinde doktorunuz buna engel olmak için istirahat ve bolca sıvı tüketme gibi yollar önerebilir. Bunlara rağmen kasılmalarınızda azalma olmazsa veya hala artıyorsa daha yakından takip edilebilmeniz için hastaneye kaldırılabilirsiniz.

ERKEN DOĞUM NEDENLERİ NELERDİR?

Hamile bayanlar bu dönemde gebelik ile ilgili sürekli yeni bilgiler araştırırlar. Bazıları edindiği bilgiler ile kendini doğuma hazırlamak ister. Bazı kişiler için ise bu çokta etkili bir yöntem olmaz. Edindiği bilgiler onu daha büyük bir strese sürükleyebilir. Erken doğum da, yine gebe bayanların en çok araştırdığı ve bilgi topladığı konulardan bir tanesidir. Bu durumu yaşamak istemeyenler hem doktorlarından gerekli bilgileri alıp hem de daha ayrıntılı olarak zaman buldukça araştırır. ''Erken doğum sebepleri nelerdir''cevabı en çok merak edilen sorulardan bir tanesidir. Alınan bilgilere göre erken doğumların yaklaşık yüzde 20'si anne ya da bebek sağlığını korumak amacıyla doktor tarafından verilen bir karardır. Yüzde 80'i ise kendiliğinden erken doğum eylemi olmasına bağlıdır.

Erken doğum nedenleri şöyle sıralayabiliriz;

En önemli risk faktörlerinden birisi daha önce erken doğum yapmış olmak,

Bebeğin suyunun çok fazla olması,

Rahmin fazla derecede genişlemesi,

Alkol, sigara, dengesiz beslenme vb. gibi kişisel faktörler,