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Gebelikte down sendromunun belirtileri...

21 mart down sendromu farkındalık günü sebebiyle en merak edilen konulardan biri gebelikte down sendromunun belirtileri oldu. Anne adaylarını yakından ilgilendiren down sendromu, aslında hamileliğin ilk aylarından itibaren belirti vermeye başlıyor. Anne karnında down sendromu olup olmadığını anlamak için birçok yöntem bulunuyor. İşte gebelikte down sendromu belirtileri ve down sendromunu anlama yöntemleri…

Giriş Tarihi: 21.3.2018 14:53
Gebelikte down sendromunun belirtileri...

DOWN SENDROMU NEDİR?

Down sendromu, 21 nolu kromozomun bir bölümü ya da tamamının fazla olmasından kaynaklanan genetik bir hastalıktır. Down sendromlu çocuklarda hafif veya ciddi zeka geriliği, öğrenme güçlüğü ve fiziksel gelişimde gerilik olmaktadır. Çekik göz, kol ve bacaklarda kısalık ve konuşma problemi başlıca fiziksel özellikleridir. Ayrıca kalp anomalileri, reflü, tekrarlayan kulak enfeksiyonları, uyku bozuklukları ve tiroit hastalıkları için yüksek risklidirler. Toplumda 800-1000 doğumda bir gözükmektedir.

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Gebelikte down sendromunun belirtileri...
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