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Sağlıklı saçlar için günde bir avuç badem

Vitamin eksikliğinin saçlarınızı yıpratıp dökülmeye sebep olduğunu bilmeyen yoktur. Öğle yemeğinde salatanıza bir avuç badem ekleyin, saçlarınızı güçlendirin

Giriş Tarihi: 21.3.2018 00:06 Güncelleme Tarihi: 21.3.2018 01:28
Sağlıklı saçlar için günde bir avuç badem

Sağlıklı saçlar, genellikle sağlıklı bir vücudun önemli bir göstergesidir. Saçınız sürekli cansız görünüyor ve kolayca kırılıyorsa; bu durum vücudunuzun yeterli vitamin ve besinleri alamadığı anlamına gelebilir. Konu hakkında yapılan araştırmalar, sağlıklı saçlara kavuşmanın yollarının çeşitliliğini ortaya koyar. Beslenmeden yıkamaya, kurutmadan kesmeye kadar sayısız püf noktasına ulaşmak mümkün. Şüphesiz saç, bedenin görsel açıdan en çok önemsenen parçasıdır. Çevresel faktörler, vitamin-mineral eksiklikleri ve sağlıksız beslenme; saç sağlığınızı riske atabilir. Saçlarınızı güçlü tutmak ve tüm bu faktörlere dayanmasına yardımcı olmak için ihtiyacı olan vitamin ve mineraller neler, hep birlikte inceleyelim. Aşağıda daha sağlıklı saçlar için alışveriş listesini bulabilirsiniz…

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Sağlıklı saçlar için günde bir avuç badem
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