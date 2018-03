Down sendromu nedir? Down sendromu belirtileri nelerdir?

Down sendromu belirtileri nelerdir?

Down sendromlu çocuklarda genellikle orta ya da hafif derecede zeka geriliği söz konusudur ve bu çocukların fiziksel görünümleri de yaşıtlarına oranla farklılık göstermektedir. Bu farklılıkların en belirgin özelliklerinden biri badem şeklinde dikkat çeken çekik göz yapısıdır. Bunun yanı sıra kısa ve kalın ense biçimi, yaşıtlarına göre kaslarda belirgin bir gevşeklik, ellerinin içerisinde simya çizgisi denilen derin ve tek bir çizgi, ayak parmaklarının baş parmağıyla ikinci parmağı arasında fazladan boşluk bulunması, sarkık dil gibi özellikler down sendromlu çocuklarda görülen farklılıklardır. Bunların yanı sıra down sendromu tanısı konulan çocukların bazılarında üst solunum yolu enfeksiyonları ve kalp yetmezkiği problemleri de görülebilir.

Down sendromlu bebekler göz kenarlarındaki eğik göz çizgileri ve basık kemerli burunlarıyla dikkat çekerler. Gözlerinde beyaz benekler, boyda ve boyunda kısalık yine belirgin özelliklerdendir. Down sendromlu bebekler yaşıtlarına göre eğitim ve öğrenme faaliyetlerini, becerileri daha geç öğrenirler. Cümle kurma yetileri 2-3 yaş gibi gelişir bazı durumlarda bu süre daha da uzayabilir.

Down sendromu tanısı almış bir çocuğun ailesi ne yapmalıdır?

Çocuğuna down sendromu tanısı konmuş ailenin ilk olarak tanıyı öğrendikten sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı bir Rehberlik Araştırma Merkezine gidip oradan randevu alması gerekmektedir. Oradan da yine bir rapor alması gerekmektedir bu raporla beraber herhangi bir özel eğitim ya da rehabilitasyon merkezinde özel eğitim alabilir. Down sendorumu tanısı konulan çocukların ailelerinin ilk yapmaları gereken şey çocuklarına özel eğitim hizmeti aldırmaktır.

Down sendromu neden olur?

Down sendromuna yol açan kromozom problemi anneden ya da babadan gelebilir. Hastalığın nedenini kanıtlayan herhangi bir hipotez yoktur. Uzmanlar ilerlemiş anne yaşının down sendromuyla bağlantılı olduğundan söz etmektedir, down sendromu yaşayan bebeklerin çoğu 35 - 40 yaşlarındaki doğumların sonucudur.