Egzersiz hareketleri nelerdir? İşte sağlıklı egzersiz programı

Spora yeni başlayan için egzersiz hareketlerini bu başlık altında derledik. Evde, ofiste, tatilde nerede olursanız olun spor yapabilirsiniz.

Egzersiz öncesi ısınma çok önemlidir. Bu yüzden egzersiz hareketlerine başlamadan önce ısınmamız gerekir.

EGZERSİZ HAREKETLERİ

Olduğunuz yerde koşu pozisyonu alarak ısınmaya başlayabilirsiniz.

Ellerinizi kalçanıza alarak topuklarınızı ellerinize doğru değdirin.

Kan akışımızı arttırdıktan sonra esneyebiliriz. Aşağı doğru eğilerek kollarınız her iki tarafa doğru açıp kapatın. Derin nefes alarak 30 saniye kadar tekrar edin.

Omurganızı yuvarlayarak yavaşça başınızı aşağı doğru yere bırakın. Sağa ve sola doğru kendinizi sallayın. Hemen ardından sağ dizinizi bükün sol bacağınız ise gergin halde dursun. Bacaklarınızı değiştirerek bu hareketi tekrar ettirin.

Sağ veya sol bacağınızı açabildiğiniz noktaya kadar açın. Açtığınız bacağınız ile kalçanızı da aşağı doğru indirin. Daha sonra açtığınız bacağınızı sabit bırakıp diğer bacağınızı açarak hareketinizi tekrar edin.

Nefes alıp vererek iki kol ve bacaklarınız açıp zıplayınız. Bu hareket ile hem bacaklar ve hem de kollar çalışıyor.

Dik durunuz. Yavaşça nefes verirken kollar öne sol bacağınız arkaya gitsin. 5 sağ, 5 sol yaparak bu hareketi tekrar ediniz.

Dizlerinizin üstüne çöküp iki ayağınızı kaldırarak 10 kez şınav çekiniz.

VÜCUDUNUZU ŞEKLE SOKACAK 7 BASİT EGZERSİZ

1- ) Plank

2-) Şınav

3-) Kalça kaslarını şekillendirme

4- ) Squats

5-) Karın kası egzersizi

6-) Karın kasları ve kalça