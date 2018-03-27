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lar zararlı mı?

ların gerekliğini ve farklı hastalıklara neden olup olmadığı tartışması uzun süredir gündemi meşgul ediyor. Aşıların hastalıkların önlenmesindeki en temel unsurlarından biri olduğunun altını çizen Uzman Dr. Efsun Sızmaz, bu iddiaların bilimsel bir dayanağının olmadığına dikkat çekerek “Aşı toplum sağlığının iyileştirilmesi açısından insanlık tarihinin en önemli buluşlarından biridir” diyor.

Giriş Tarihi: 27.3.2018 09:43 Güncelleme Tarihi: 27.3.2018 09:43
Aşılar zararlı mı?

Son dönemde sağlık alanında gündemden düşmeyen konulardan biri de … Bazı doktorlar aşıya gerek olmadığını, aşının farklı hastalıklara neden olduğunu iddia ederken; uzmanlar ve sağlık meslek örgütleri, özellikle çocuklarda aşılanma yapılmadığı takdirde sadece çocuğun değil toplum sağlığının da riske girdiğinin altını çiziyor. Çocuk sağlığında koruyucu sağlık hizmetlerinin son derece önemli bir yer tuttuğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Efsun Sızmaz, "Koruyucu sağlık hizmetlerinin en önemli unsurlarından birisi de aşıyla yapılan bağışıklamadır. Hastalıkların önlenmesi, tedaviye göre her zaman daha etkili ve daha ucuzdur. Aşılar da hastalıkların önlenmesinde en temel unsurlardan biridir. Ayrıca bazı aşılar yalnız aşılanan çocukları değil aşılanmayan çocukları da korur. Aşılama toplum sağlığının iyileştirilmesi açısından insanlık tarihinin en önemli buluşlarından biridir" diyor.

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Aşılar zararlı mı?
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