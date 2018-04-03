Kulak çınlamasına bu belirtiler eşlik ediyorsa...

Kulak çınlaması genellikle erişkinlerde görülür. Bir hastalık değildir, işitme sisteminde meydana gelen bir bozukluğun belirtisidir. Toplumda yaklaşık %10 oranında kulak çınlaması sorunu yaşanmaktadır. Çınlama sürekli hale geldiğinde; uykusuzluk, dikkat bozukluğu, baş dönmesi gibi sorunlara yol açabilir.

HASTANIN ÇINLAMA ÖYKÜSÜ TEŞHİS İÇİN ÖNEMLİ

Çınlamanın tanısı işitme testi ile konulur. Bunun yanında sistemik hastalıkları tespit edebilmek için kan tahlili, damarsal anomaliler için doppler USG'ye başvurulur. Eğer tek kulakta çınlama varsa tümör olasılığı düşünülerek MRG çektirilebilir. Ancak çınlamanın teşhisinde en önemli faktör çınlamanın öyküsüdür. Her hastada farklı özelliklerle kendini gösterebilir.

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Kulak çınlamasının pek çok nedeni olabilir. Kulak kiri, kulak enfeksiyonları, kulak zarında delinme, orta kulakta sıvı birikmesi, kulak kemikçiklerinde kireçlenme, alerji, tansiyon yüksekliği veya düşüklüğü, bazı tümörler, şeker hastalığı, tiroit hastalıkları, aspirin ve benzeri ağrı kesici ve antiromatizmal ilaçlar, çeşitli antibiyotikler, bazı depresyon hastalıkları, damarsal hastalıklar, sigara kullanımı bu nedenler arasında sayılabilir. Yaşa bağlı işitme azlığı ve stres de çınlamaya neden olan en önemli etkenlerdir. Cep telefonuyla uzun süre konuşmak ve kulaklıkla yüksek sesle müzik dinlemek kulak çınlamasını tetiklediği gibi sigara kullanımı da çınlama faktörlerinden biridir.

ÇINLAMAYA BU BELİRTİLER EŞİK EDİYORSA TÜMÖR OLABİLİR

Çınlama dirençli bir şekilde ilerlemesi

Baş ağrısı

Bulantı ve kusma

Baş dönmesi

İşitme azlığı

Denge bozukluğu

Yüz felci

ÇINLAMA TERAPİSİ İLE KULAK ÇINLAMASI GERİ PLANA ATILIYOR

Nedeni bulunamayan çınlamalarda, hastaya gürültüden korunma, nikotin-kafein-alkol içeren yiyecek ve içeceklerden kaçınma gibi önerilerde bulunulur. Aynı zamanda iç kulağın kan dolaşımını düzenleyici ilaçlar verilerek çınlama giderilmeye çalışılır. Ayrıca çınlama eğer sessiz ortamlarda artıyorsa, uyku sırasında sevilen bir müzik dinlenebilir. Hasta bu uygulamalardan yarar görmediyse çınlama terapisi (maskeleme) önerilir. Bu yöntemle çoğu hastada olumlu sonuçlar alınabilmektedir. Bu tedavide hastaya rahatsız edici olmayan nitelikte bir arka plan gürültüsü verilerek dikkatin dağılması sağlanır, kulak çınlaması geri plana atılarak rahatsız edici olmaktan çıkartılır ve hasta tarafından işitilmez.