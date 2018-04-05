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Bu belirtiler 2 haftadır geçmediyse...

Hapşırma nöbetleri, burun akıntısı, gözlerde kızarma ve sulanma… Halk arasında “saman nezlesi” olarak bilinen alerjik nezle yaşam kalitesini ciddi boyutlarda etkileyebilecek kadar şiddetli olabiliyor. Üstelik ortak belirtileri nedeniyle ‘soğuk algınlığı’ ve “” ile karıştırılıp, ‘nasıl olsa geçer’ düşüncesiyle ihmal edilebiliyor. Tedavide geç kalındığında da alerjik astım veya sinüzite dönüşebiliyor!

Giriş Tarihi: 5.4.2018 11:38 Güncelleme Tarihi: 5.4.2018 11:43
Bu belirtiler 2 haftadır geçmediyse...

NEDENİ GRİP DEĞİL, ALERJİK NEZLE OLABİLİR!

İlkbaharda doğanın canlanmasıyla birlikte çevreye yayılan polenler alerjik hastalıkların artmasına neden oluyor. Öyle ki bahar mevsiminde her 100 kişiden 20'sinde, halk arasında "saman nezlesi" olarak bilinen alerjik nezle, bir başka deyişle alerjik rinit şikayetleri başlıyor veya var olan yakınmaların şiddeti giderek artıyor. Burun ve gözlerde kaşıntı, burun akıntısı, hapşırma, boğaz kaşıntısı gibi şikayetler aynı zamanda soğuk algınlığı ve belirtileri de olduğu için çoğu zaman geçiştiriliyor. Ancak dikkat! Bu belirtiler bir türlü geçmiyorsa, altta yatan neden alerjik nezle olabiliyor! Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Melih Ömür tedavisi ihmal edildiğinde ise alerjik nezlenin astım ve sinüzit gibi daha ciddi hastalıklara neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

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Bu belirtiler 2 haftadır geçmediyse...
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