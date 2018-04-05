Kalbinizin ritmi hayatınızın ritmine uymuyorsa dikkat!

Kalpte ritim bozukluğu kalp yetmezliği ve ani ölüm tabloları ile sonuçlanabilen ciddi bir rahatsızlıktır. Bu nedenle vakit geçirmeden önlem almak hayati önem taşır. Kardiyoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Murat Turfan, ritim bozuklukları ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

İLERİ YAŞ KALP RAHATSIZLIĞINI TETİKLİYOR

Kendi dokusundan kaynaklanan otonom bir ileti sistemi bulunan kalp, birçok organdan farklı olarak elektriksel uyarı oluşturma ve iletme özelliği ile 24 saat aralıksız çalışmaktadır. Ancak bu sistem ileri yaşa bağlı dejenerasyon, koroner arter hastalığı ve bazı sistemik hastalıklar nedeniyle bozularak bazen gereğinden yavaş, bazen de gereğinden fazla çalışmaktadır. Bu durumlarda hastaya geçici ya da kalıcı olarak takılan kalp pilleri, normal ileti sistemini taklit ederek kalbin fonksiyonlarını sürdürmesini sağlamaktadır.

NEFES DARLIĞINI HAFİFE ALMAYIN

Kalbin elektriksel ileti sisteminin neden olduğu ritim bozuklukları basitçe baş dönmesi, göz kararması, nefes darlığı yapabileceği gibi daha ciddi durumlarda bayılmaya, ani ölüme, tedavinin uzun süre yapılmaması gibi kalp yetmezliğine sebep olmaktadır.

KİŞİYE ÖZEL KALP PİLİ HASTAYI SAĞLIĞINA KAVUŞTURUYOR

Kalp pili genellikle kalbin ileti sisteminin bozuk olmasına bağlı olarak ortaya çıkan yavaşlamayı ortadan kaldırmak için takılmaktadır. Ancak günümüzde kalp yetmezliği hastalarında görülen koordinasyon kusuru için özel ve gelişmiş piller bulunmaktadır. Bu cihazlar aynı zamanda kalp yetmezliği hastalarında gelişebilecek ölümcül ritim problemleri için şok vermek için de tasarlanmıştır. Kalp pillerinin takılması için her hangi bir yaş sınırı da bulunmamaktadır. Kalp ritim bozukluğuyla doğan bebeklere bile takılabilmektedir. Temel olarak kalbin ritim bozuklukları için tasarlanan kalp pilleri kişinin hastalığına göre çeşitleri bulunmaktadır ve küçük bir cerrahi operasyon ile takılmaktadır. Kalp pili kullanan kişiler düzenli kontrollerini yaptırarak yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmektedir.

ELEKTROMANYETİK ALANLARA DİKKAT!

Günümüzün en önemli iletişim araçları olan cep telefonları ve tabletler gibi elektromanyetik alanı bulunan cihazlar kalp pili olan hastalar için tehlike yaratmaktadır. Bu cihazlardan uzak durmak gerekmektedir.

Cep telefonunuzu kalp pilinize 15 cm'den fazla yaklaştırmayın.

Müzik sistemlerinde bulunan hoparlörlerdeki mıknatıslara kalp pilinizden uzak tutun.

Metal detektörlerle kendinizi aratmayın X-Ray cihazlarından geçmeyin

Doktorunuza danışmadan MR'a girmeyin. Geçtiğimiz yıllarda bu durum tamamen sakıncalıydı ancak son zamanlarda kullanıma giren MR uyumlu cihazlarla bu problem aşılmaya çalışılmaktadır.

Enerji santrali, iletim binası ve büyük jeneratörden uzak durun.

Radyo ve televizyon yayın kulelerinden uzak durun.

Kalıcı kalp pillerinde bulunan güvenlik sistemleri sizi elektrikli ev aletlerinden koruyabilir. Ancak siz yine de televizyon, radyo, çamaşır ve bulaşık makinesi, mikrodalga fırın, elektrikli fırın,elektrikli battaniye, süpürge, ütü, koşu bandı ve saç kurutma aletlerinden uzak durun.