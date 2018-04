Kahvaltıyı atlamak sandığınızdan daha zararlı!

Her gün, 7/24 durmaksızın çalışan vücudumuz kendini ancak uykuda olduğumuz saatlerde yenileyebilir. Uykuda kaslarımız dinlenir, onarılır; sorunlu doku ve organlarımız tamir edilir ve ertesi güne hazırlanır. Bütün bunlar için bir önceki gün tükettiğimiz gıdalarla aldığımız besin ve enerji maddeleri kullanılır. Gece boyunca besin maddelerinin tüketilmesi nedeniyle, saatler içerisinde kan şekerimiz düşer ve sabahları enerji düzeyimiz düşmüş halde uyanıveririz. Bu da açlık hissi yaratır.

KAHVALTI ETMEMEK KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜRÜR

Uyandıktan sonraki ilk saatler içinde bir şeyler yememiz gerekir, aksi takdirde kan şekerimiz çok düşer ve artık sadece sabah saatlerinde değil, o gün boyunca sürekli tatlı, şekerli şeyler yeme isteği duyarız. Bu isteğe engel olamaz ve gerçekten basit karbonhidratlarla yağdan zengin besinler tüketirsek, bu besinler çok kısa sürede kana karışıp kan şekerimizi yükseltirler. Bu da pankreasımızın yüksek miktarda insülin salgılamasına yol açar, sonuçta kan şekerimiz kısa sürede yine çok düşer ve aynı kısır döngü bizi gün boyu esir alır.

ÖĞÜN ATLAMAK KİLO VERMEYİ ZORLAŞTIRIYOR

Sıklıkla yapılan bir diğer hata da öğün atlayarak zayıflamaya çalışmaktır. Temelinde günlük alınan toplam kaloriyi azaltma mantığı yatsa da öğün atlamak, hele ki kahvaltı gibi altın değerinde bir öğünü atlamak, metabolizmanın kendini rölantiye alması, yani yavaşlayarak aldığınız her bir kaloriyi çok daha dikkatli harcamaya başlamasına yol açar. Bu durum sıklıkla "ne yaparsam yapayım zayıflayamıyorum!" gibi bir yorumla son bulur! Günde sadece bir ya da iki öğün yiyerek veya kahvaltı yapmayarak, sadece metabolizma hızınızı azaltır ve kilo vermeyi güçleştirirsiniz.

KAHVALTIYI ATLAMAK, GEÇ SAATTE YEMEKTEN DAHA ZARARLI

ABD'de Vanderbilt Üniversitesi'nde ve Japonya'da Ehime Üniversitesi'nde yapılan araştırmalar, kahvaltı etmemenin gece geç saatte yemek yeme alışkanlığından bile daha zararlı olduğunu, hatta kilo vermeyi daha da zorlaştırdığını gösterdi. Çalışmalarda düzenli kahvaltı etme alışkanlığı kazandırılan gönüllülerin, kahvaltı etmeyenlere göre daha kolay kilo

verdikleri görüldü. Beslenme üzerine yapılan pek çok bilimsel araştırma göstermektedir ki sık sık ve azar azar miktarlarda beslenmek, dengeli ve yeterli 3 ana öğün yanında küçük sağlıklı atıştırmalıklarla ara öğünler almak işinizi her zaman kolaylaştırır. Hele güne proteinden zengin, yağdan fakir, esas olarak kompleks karbonhidrat içeren bir kahvaltı ile başlamak, metabolizmayı ateşlendirir, güne dinç ve enerjik başlamanın yanı sıra gün boyu yiyip içtiklerinizi kolay hazmedip kolay yakmanızı da destekler.

GÜNLÜK İHTİYACIN YÜZDE 20'Sİ

Kahvaltıda günlük toplam enerji ihtiyacınızın en azında yüzde yirmisini almalısınız. Enerjiyi karşılamak için tam tahıllı, yulaflı besinler yanında kahvaltıda karbonhidrat kaynağı olarak meyve ve sebze tüketilmesi, tokluk süresini ve doygunluk hissini artırır, kan şekerinin dengeli bir seyir izlemesini sağlar, ani yükseliş ve düşüşlere engel olur. Ayrıca gün boyu kolesterol düzeyinin normal sınırlarda kalmasına da destek olur.

HER GÜN 1 POĞAÇA: AYDA 5 BİN KALORİ!

Doygunluk hissini artıran ve kendinizi enerjik hissetmenizi sağlayan bir diğer temel besin de proteindir. Vücut ağırlığımızın kilogramı başına her gün yaklaşık 1 gr protein almamız gerekir. Toplam günlük protein ihtiyacımızın üçte biri kadarını da mutlaka kahvaltıda almalıyız. Bunun için de simit ya da poğaça gibi yağlı karbonhidrat ağırlıklı atıştırmalık kahvaltılar yerine peynir, süt ve yumurta gibi protein ağırlıklı besinlere yer vermemiz daha uygun olur. Size gerçekten yararı olmayacak, fazladan yediğiniz ortalama büyüklükte her bir poğaçanın yaklaşık 200 kalori olduğunu, her iş günü 1 poğaça yediğinizde ayda fazladan yaklaşık 5000 kalori alacağınızı, bunun da size bir yılın sonunda yaklaşık 7 - 8 kilo yağ dokusu olarak geri döneceğini sakın aklınızdan çıkarmayın!

Öğrenciler ve çalışanlar bazen yoğun şehir hayatının temposu içinde sağlıklı bir kahvaltı için fırsat bulamadıklarını söylerler. Böyle durumlarda hazırlaması ve tüketilmesi kolay, farklı lezzet seçenekleri ile içeriği makrobesinlerden zengin, yağdan fakir, enerji ve porsiyonu kontrollü besin desteklerinden yararlanabilirler.

Ne olursa olsun, eğer kilo vermek ya da mevcut kilonuzu kontrol altında tutmak istiyorsanız siz siz olun, güne mutlaka kahvaltı ederek başlayın.