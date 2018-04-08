Bu kurala uymak zayıflatıyor!

Yaz yaklaşıyor, bu kilolar nasıl gidecek diye düşünürken zayıflama yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. Bilimsel çalışmalar ve deneyler sonucu kanıtlanan zayıflama yöntemi, diyet listelerini çöpe attıracak. Aç bırakan diyet listeleri, spor veya ilaçlarla değil bu zayıflama yöntemiyle kolayca zayıflayacaksınız. İşte çok konuşulan zayıflama yöntemi...
Giriş Tarihi: 8.4.2018 13:15
ABD'nin California eyaletinde bulunan Salk Entitüsü'nde yapılan bir araştırma, her gün aynı saatlerde yemek yemenin kilo vermeyi yüzde 28 oranında hızlandırdığını ortaya koydu.