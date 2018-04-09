KOAH hastalığı nedir? KOAH nasıl tedavi edilir?

KOAH hastalığı nasıl geçer? Geç evrelerde olduktan sonra da hastayı aslında tamamen tedavi etmek mümkün değil sadece şikayetlerine yönelik hastalığının ilerlememesine yönelik tedaviler yapılmaktadır. Bu nedenle özellikle sigara içen 40 yaşından büyük herkesin mutlaka yılda bir solunum fonksiyon testi yaptırması gerekmektedir. Çünkü KOAH teşhisinde solunum fonksiyon testi kullanılır ve bu testle birlikte akciğer kapasitesi görülür, KOAH olup olmadığı ve KOAH varsa hastalık hangi evrede görülür bu evrelere göre de tedaviler planlanır.

Tedavide inhaler tedavi denilen ağız yoluyla alınan içeri çekmeli ilaçlar kullanılır. Bunlar sprey tarzında olabileceği gibi kuru toz tarzında da olabilir. Bu ilaçlar yan etkileri çok düşük ilaçlardır çünkü tamamen hedef organa yani akciğere gitmektedirler, maksimum etkilerini de yine akciğerde göstermektedirler. Hastaların bazen ilaç tedavisinin de ötesinde uzun süreli oksijen kullanmaları da gerekebilmektedir oksijen tedavisi özellikle çok ağır KOAH'lı hastalar için tercih edilmektedir.

KOAH hastalığı tedavisi mümkün mü?

KOAH hastalığının tedavisi var mı? sorusu geniş kitlelerin yanıtını aradığı konular arasında yer almaktadır. KOAH hastalığının birinci tedavisi hastalığa yakalanmamaktır. Bunun içinde yapılması gereken sigara kullanımının azaltılması hatta hiç sigara içilmemesidir. Herhangi bir şekilde nefes darlığı ortaya çıkmadan, KOAH hastalığına yakalanmadan sigaranın bırakılması KOAH'ın en büyük tedavisidir. KOAH hastalığı başladıktan sonra da çeşitli tedaviler vardır. Burada ortaya çıkan tedavi şekilleri şöyle ifade edilmektedir: Bunlardan biri nefesi açmak diğeri ise hastalığa bağlı balgamı azaltmak ve tedavi etmektir. Nefesi açmak ve efor kapasitesini düzeltmek için bronş genişletici ilaçlar tavsiye edilmektedir.

Bu bronş genişletici ilaçlar kısa etkili ve uzun etkili olarak kendini gösterir. Bu ilaçlar kısa etkili, uzun etkili ve ağızdan ilaçlar olmak üzere üç çeşittir. Kısa etkili ilaçlar, anında şikayetleri gidermek içindir. Uzun etkili ilaçlar gün boyu rahat ve konforlu yaşam kalitesi sağlamak, hastalığın bulgularını azaltmak içindir. Bronşlardaki iltihabı tedavi eden ilaçlarda ise kortizon türevi ilaçlar ve antibiyotikler, balgam sökücüler bulunmaktadır. KOAH tedavisi başladıktan sonra düzenli ilaç kullanımı buna eşlik eden sigara kullanımının tamamen kesilmesi ve rehabilitsyonu da içeren egzersiz en önemli tedavinin basamaklarıdır.