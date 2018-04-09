Lenfoma kanseri nedir? Lenfoma kanseri belirtileri nelerdir?

Herkesin vücudunda yüzlerce lenf bezi vardır. Lenf bezleri savunma sisteminin bir parçası olarak görev alır. Bazen bazı durumlarda bu bezler büyümeye başlar. Baş, boyun bölgelerinde, koltuk altlarında ya da kasıklardaki bezeler büyür. Lenfoma denilen hastalıkta bezelerin neden büyüdüğü tam olarak ifade edilemez. Bazen bazı virüsler bezelerin büyümesine yol açabilir. Beze büyümeleri başlangıçta küçük boyutlardayken zararsızdır ancak bunlar büyüdüklerinde büyüdüklerinde çok büyük kitlelere ulaşabilirler, örneğin boyun, koltuk altı, kasık gibi bölgelerde 5 cm, 10 cm hatta daha büyük boyutlara ulaşabilirler.

Bunlar dışında karın ya da göğüs kafesinde büyüyen bezeler çevre organlara zarar vermeye başlar. Karın içerisinde büyüyen bezelerin idrar yollarına baskı yaparak böbrek yetmezliği sıkıntısını doğurmaları da görülebilen durumlardandır. Lenfoma adı verilen bu hastalık çok nadir görülmemektedir, tüm dünyada her yaş grubunda ve her cinste görülebilen bu hastalığın erken tanısı çok önemlidir.

Erken tanı olduğu takdirde bugün lenfomayı tedavi edebilmek için son derece etkili radyoterapi yöntemleri ve son derece gelişmiş kemoterapi yöntemleri vardır. Lenfoma tedavisi için biyolejik tedavis yöntemleri de söz konusudur. Lenfoma günümüzde önemsenmesi, ciddiye alınması ve uygun bir uzman denetiminde tedavisinin yürütülmesi gereken bir hastalıktır.

Lenfoma belirtileri nelerdir?

Yine karın bölgesinde lenf bezi de mide, bağırsak sistemine ait bir takım şikayetlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Lenfoma kanserinin belirtileri olarak erken doyma, hazımsızlık hissi, karın ağrısı gibi bulgular ifade edilmektedir. Bunun dışında lenfoma hücreleri sadece lenf bezlerini değil örneğin dalağın, karaciğerin büyümesine de yol açabilmektedir.

Kemik iliği eğer tutulmuşsa kan üretimi bozulduğu için hastalarda kansızlık, enfeksiyonlara yatkınlık, kanama gibi problemler de yaşanmaktadır. Yine bir çok kanserde görülen kilo kaybı, ateş, gece terlemesi gibi belirti ve bulgular da lenfoma kanserinin göstergeleri arasında yer almaktadır. Bu nedenle bu tip belirti ve bulgular karşısında mutlaka profesyonel bir hekime gözükülmesi son derece önemlidir. Bu bulguların hiçbirisinin de sadece lenfoma kanserine ait olmadığı bilinmelidir. Birçok hastalık için benzer belirti ve bulgular söz konusudur. Lenfoma her hastalığı taklit edebilecek patolojik bir durumdur.

Lenfoma türleri hodgkin lenfoma ve hodfgin dışı lenfomalar olarak ikiye ayrılır.